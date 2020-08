Hemmingen-Westerfeld

Der Zeitpunkt hätte kaum ungünstiger sein können. „Mitten in der Corona-Pandemie wollten wir aus Ostfriesland nach Hannover ziehen“, sagt Aidos Mukushev. Gemeinsam mit Partnerin Zhanna Akhmetova hatte er sich für eine generalistische Pflegeausbildung im Haus Rosenpark in Hemmingen-Westerfeld zum 1. August entschieden. „Es war schwierig, wegen Corona eine geeignete Wohnung zu finden“, sagt Akhmetova. Rosenpark-Einrichtungsleiter Andreas Baumert kam den zukünftigen Azubis entgegen und bot ihnen übergangsweise eine Apartmentwohnung in der Einrichtung an. „Das hat uns sehr geholfen. So konnten wir entspannt ankommen und in die neue Tätigkeit starten“, erklärt die neue Auszubildende.

35 Azubis sind in der Senioreneinrichtung beschäftigt, rund 90 Pflegekräfte sind insgesamt angestellt. Damit geht Baumert in der Corona-Krise bewusst einen anderen Weg als viele Unternehmen. Während laut Bundesbildungsministerium die Zahlen der Bewerber und der Ausbildungsplätze jeweils um etwa acht Prozent zurückgegangen seien, sind es in dem Pflegeheim zum Ausbildungsstart im August 15 Neue gewesen. Auch 2019 hatte die Einrichtung schon zehn Azubis eingestellt, in den Jahren zuvor dagegen meist nur drei oder vier. „Wir sind sehr stolz auf diese Entwicklung und denken, dass wir damit fast schon ein Alleinstellungsmerkmal in der Region haben“, sagt Baumert.

Hausleitung verlegt Vorstellungsgespräche ins Freie

Dabei war die gewohnte Prozedur bei Einstellungen aufgrund der coronabedingten Beschränkungen nicht möglich. „Die Vorstellungsgespräche hatten wir ins Freie verlagert“, berichtet Baumert. Die üblichen Hausführungen und die Praxistage entfielen. „Wir mussten bei den Zusagen mehr auf unser Bauchgefühl hören, weil wir die Kandidaten vorab gar nicht so genau kennenlernen konnten“, sagt der Einrichtungsleiter.

Stadt Hemmingen begrüßt vier neue Auszubildende Bei der Stadt Hemmingen haben im August vier Auszubildende ihre Tätigkeit begonnen. Für Jessica Brede und Melina Hartrampf hat jeweils die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten begonnen. Sean Luca Reineke ist im Bereich Garten- und Landschaftsbau tätig, und Michael Milter erlernt den Beruf des Fachangestellten für Bäderbetriebe. „Es ist ein normaler Ablauf der Ausbildungen geplant“, sagt Stadtsprecherin Sabine Hürthe. Coronabedingte Veränderungen sind nicht vorgesehen. „Es gilt natürlich weiterhin das Abstandsgebot“, betont sie. Darüber hinaus müsse die Verwaltung immer die Entwicklung des Infektionsgeschehens beobachten. „Sollten sich die Zahlen erheblich verändern, müssten wir punktuell bei der Ausbildung etwas ändern“, sagt Hürthe.

Die zu Jahresbeginn neu geschaffene generalistische Ausbildung eröffne den Azubis breitgefächerte Möglichkeiten, sagt Melanie Dzemaili, eine von drei freigestellten Praxisanleiterinnen. Freigestellt bedeutet, dass diese sich ausschließlich um die Azubis kümmern, ohne Pflegetätigkeiten auszuüben. Das zahlt sich aus. „Hier bekomme ich sehr gute Hilfe. Das ist nicht überall so“, sagt die 19-jährige Lea Marie Schreter. Sie befindet sich im dritten Lehrjahr zur Altenpflegerin und wechselte zum 1. Februar dieses Jahres in das Haus Rosenpark. „Ohne die Freistellung könnten wir den pädagogischen Aufgaben gar nicht gerecht werden“, sagt Praxisanleiterin Heike Wieland.

Azubis schenken Bewohnern viel Zeit

Die Ausbildung laufe aufgrund der Corona-Krise etwas anders ab, als es eigentlich gedacht ist. Die Bewohner hätten durch die Besuchsbeschränkungen in den zurückliegenden Monaten viel mehr Aufmerksamkeit gebraucht. „Man kann sich die Zeit nehmen, mit einer Person in Ruhe eine Tasse Kaffee zu trinken und etwas zu klönen“, sagt Marcela Maindok, die sich zur Pflegefachfrau ausbilden lässt. „Es kommt viel Dankbarkeit von den Menschen zurück“, berichtet sie.

Einrichtungsleiter Andreas Baumert (von links), Auszubildende Lea Marie Schreter, Praxisanleiterin Heike Wieland sowie die Auszubildenden Marcela Maindok, Zhanna Akhmetova und Aidos Mukushev. Quelle: Mark Bode

„Eigentlich lernen die Azubis erst etwas in der Schule in der Theorie. Danach wenden sie es in der Praxis an“, erklärt Wieland. Doch derzeit sei es umgekehrt. „Sie müssen erst die Praxis umsetzen und später folgt die Theorie.“ Das sei aber kein Problem, betonen die Azubis. Auch das Tragen von Maske und Handschuhen sei eine Frage der Gewohnheit. Besorgt war Schreter hauptsächlich, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. „Ich habe mir immer nur gesagt: Hoffentlich bringe ich es nicht in die Einrichtung.“

Bislang lief alles glimpflich ab: Einen Corona-Fall habe es in der Senioreneinrichtung gegeben. Die Person befand sich zu dem Zeitpunkt laut Baumert bereits in einem Krankenhaus und war dort in Quarantäne untergebracht.

