Hemmingen-Westerfeld

„Überschwemmungsgebiete sind kein Bauland“: So soll die neue Bürgerinitiative heißen, die Gudrun Brauch, Thomas Giermann und Gitta Wüstenhofer jetzt gründen wollen. Dazu suchen sie noch Unterstützung. Eine der ersten Aktionen soll es sein, die Bebauung der Fläche 70 zwischen dem Friedhof und dem Lidl-Markt juristisch überprüfen zu lassen. Dort soll das neue Feuerwehrgerätehaus für die Feuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg gebaut werden. „Wir wenden uns nicht gegen den Neubaubedarf für ein Feuerwehrgerätehaus, sondern ausschließlich gegen die Eingriffe in die gesetzlich geschützten Überschwemmungsgebiete“, teilt Brauch mit.

Flugblatt informiert über Ziele der Bürgerinitiative

Die drei Hemminger haben ein Flugblatt erstellt und in der Nachbarschaft verteilt. „Wir sehen die Gefahr, dass die Stadt sogar noch weitere vorhandene Ackerflächen bebaut, wenn wir jetzt nichts dagegen unternehmen. Dazu brauchen wir Unterstützer, die grundsätzlich bereit sind, sich an den entstehenden Kosten für einen Rechtsbeistand zu beteiligen“, heißt es dort. Kritisiert wird unter anderem, dass der Rat der Stadt Hemmingen im vergangenen Jahr aus Kostengründen den Bau eines Deiches zum Hochwasserschutz ablehnte und gleichzeitig für den Bau des Feuerwehrgerätehauses im Überschwemmungsgebiet stimmte.

Bürger kritisieren Standort für Feuerwehrgerätehaus

Der Stadt wird auch vorgeworfen, alternative Grundstücke „nicht ernsthaft in Betracht gezogen“ zu haben. „Die Stadt hat die Ackerfläche neben Lidl einst für eine weitere bauliche Entwicklung erworben. Als diese Absicht wegen der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes nicht mehr möglich war, sucht sie nun für diese Fehlinvestition nach einer Ausnahmeregelung vom Bauverbot“, schreiben Brauch, Giermann und Wüstenhöfer. In Hochwasserscherschutzgebieten gilt normalerweise ein generelles Bauverbot. Ausnahmeregelungen greifen jedoch, wenn es sich um die Errichtung notwendiger öffentlicher Gebäude handelt.

Bürgermeister weist Vorwurf zurück

Bürgermeister Claus Schacht (SPD) weist den Vorwurf zurück, dass keine weiteren Flächen geprüft worden seien. „Wir haben bereits 2015 begonnen, nach geeigneten Grundstücken für das Feuerwehrgerätehaus zu suchen. Dann haben wir die Fläche nicht zur allgemeinen baulichen Entwicklung, sondern ausschließlich für den geplanten Bau eines Feuerwehrgerätehaus gekauft“, sagt er.

Bauantrag für Gerätehaus liegt bei der Region Hannover

Schacht weist auch darauf hin, dass der gesamte Verlauf der Ausschuss- und Ratssitzungen zu dem Thema öffentlich auf der Seite www.stadthemmingen.de dokumentiert seien. „Wir haben nahezu keine Bautätigkeiten in der Stadt, weil es einfach keine freien Flächen gibt“, sagt er. Aktuell liegt der Bauantrag für das Gerätehaus bei der Region Hannover, die diesen noch genehmigen muss. Geplant ist, dass der Bau für rund 10 Millionen Euro noch dieses Jahr beginnen soll.

Wenn die Region Hannover den Bau des Gerätehauses genehmigt, muss die Stadt naturschutzrechtliche Ausgleichsprojekte initiieren. „Das werden wir auch machen“, sagt Schacht. Die drei Hemminger Bürger verweisen darauf, dass die Ausgleichsprojekte zurzeit am Standort an der Hohen Bünte geplant sind. Dort sei ein Hochwasserschutz für die Grundstücke an dem Areal, auf dem jetzt das Feuerwehrgerätehaus gebaut werden soll, jedoch nicht wirksam. „Das bestätigen uns alle befragten Hydrologen“, sagen sie.

Sorge vor steigendem Wasserspiegel

Aus Sicht der Bürger zeige die aktuelle Entwicklung eine zunehmende Verschlechterung des Hochwasserschutzes. Schon ein Anstieg des Wasserspiegels um wenige Zentimeter „kann unsere ebenerdig gebauten Häuser für lange Zeit unbewohnbar machen“. Die Bürgerinitiative will sich deshalb auch dafür einsetzen, dass die Ausgleichsprojekte dort umgesetzt werden, wo Flächen für einen Neubau versiegelt werden.

Von Tobias Lehmann