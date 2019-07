Hemmingen-Westerfeld

Nach rund 14 Monaten Bauzeit ist die neue Kindertagesstätte an der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld jetzt fertig. Die offizielle Eröffnung soll am Freitag, 16. August, ab 15.30 Uhr gefeiert werden. Die ersten Kinder sind sogar schon eingezogen, obwohl Teile der Außenanlagen noch mit einem Flatterband gesperrt sind. Eine Gefahr geht von den abgesperrten Flächen allerdings nicht aus. „Grundsätzlich ist das ganze Gelände bereits freigegeben. Die Absperrungen sind nur dazu da, dass auf den Flächen noch Gras und Pflanzen anwachsen können“, sagt Fachbereichsleiter Axel Schedler.

Das Hemminger Ortsschild ist versetzt

In der vergangenen Woche ist das Ortsschild von Hemmingen in Abstimmung mit der Region Hannover so versetzt worden, dass der Kindergarten im Ortsgebiet liegt. So gilt auf der Landstraße bis zum Kindergarten ab sofort Tempo 50.

Das Ortsschild wurde versetzt. Tempo 50 gilt damit jetzt ab dem Bereich des Kindergartens. Quelle: Torsten Lippelt

Der Bau der Kindertagesstätte für rund 3,7 Millionen Euro war das erste Projekt dieser Größenordnung, das die Stadt an einen Generalunternehmer vergeben hat. Das betreffende Unternehmen aus Bad Oeynhausen hat sich um die gesamte Umsetzung gekümmert. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Schedler. Das Unternehmen hatte auch die Kindertagesstätte an der Ruther Straße in Pattensen gebaut, nach dessen Modell auch die Tagesstätte in Hemmingen errichtet wurde. „Unser Gebäude wurde dem Gelände entsprechend natürlich angepasst. Doch das Konzept orientiert sich an dem Haus der Nachbarkommune“, sagt Schedler.

Die Tagesstätte trägt den Namen St. Johannes Bosco

Die Kindertagesstätte wurde in Holzrahmenbauweise erstellt und hat eine Grundfläche von 1105 Quadratmetern. Die Außenfläche umfasst rund 2300 Quadratmeter. Auf dem Dach wurde eine Fotovoltaikanlage errichtet, die den Eigenbedarf deckt. Insgesamt stehen 105 Plätze zur Verfügung, die auf drei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen aufgeteilt werden. Träger der Einrichtung ist die Caritas, die der Kita den Namen St. Johannes Bosco gegeben hat. Die Caritas hat zuvor eine Kindergartengruppe im katholischen Pfarrheim St. Johannes Bosco in Hemmingen-Westerfeld betrieben, die jetzt bereits in den neuen Kindergarten gezogen ist.

Von Tobias Lehmann