Arnum/Hemmingen-Westerfeld

Am Freitag, 1. November, eröffnet der neue städtische Kindergarten am Klapperweg/Ecke B3 in Arnum. Die Module werden am Dienstag, 10. September, geliefert. Das teilte Bürgermeister Claus Schacht mit.

Die Module werden in Tschechien vorgefertigt und in Hemmingens größtem Stadtteil zusammengesetzt. Danac...