Hemmingen-Westerfeld

Der Zeitplan für den Neubau der Mensa für die Grundschule Hemmingen-Westerfeld steht: Nachdem der Rat dem Projekt Ende Mai zugestimmt hat, werden jetzt die Entwürfe ausgearbeitet. Das teilte Axel Schedler, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung, mit.

So soll der Neubau aus Richtung Westen aussehen. Quelle: Büro Mosaik

Er sagte, er rechne damit, dass die Baugenehmigung für die Mensa bei der Region Hannover im September gestellt werden könne. Erfahrungsgemäß dauere es immer ein paar Monate, bis diese dann vorliege. „Sobald wir die Genehmigung haben, können wir das Projekt hoffentlich im Frühjahr 2022 ausschreiben und mit den Bauarbeiten in den Sommerferien beginnen“, sagte Schedler. Sofern es keine Überraschungen während der Bauphase gebe, solle die Mensa dann im Sommer 2023 fertig sein.

Bau der Mensa und Außenanlagen kostet 4,4 Millionen Euro

Für den Ausbau des Ganztagsbetriebs an der Schule sind insgesamt 4,4 Millionen Euro geplant. Dazu gehören neben dem Bau der Mensa auch die Neugestaltung der Außenanlagen und kleinere Umbauten innerhalb des Schulgebäudes. Die Außenanlagen sollen teilweise bereits jetzt neu gestaltet werden. Die Kinder dürfen sich auf neue Spielgeräte wie eine Rutsche, ein Karussell und ein dreiteiliges Reck freuen.

Auf dem Platz rechts, wo jetzt das Klettergerüst steht, wird der Neubau errichtet. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Die Stadt hat einen Förderantrag beim Land gestellt. „Allerdings gilt das Förderprogramm nur noch für in diesem Jahr laufende Projekte. Zumindest können wir noch Mittel für die Gestaltung der Außenanlagen und einen Teil der Planungsarbeiten bekommen“, sagte Schedler. Die Stadt hoffe auf eine Förderung in Höhe von 318.000 Euro. Geplant wurde der Bau des Ganztagsbetriebs allerdings ohne die Förderung. Sollte sie also nicht in der gewünschten Höhe gewährt werden, habe das keinen Einfluss auf die Umsetzung des Bauvorhabens.

Land fördert Umbau der Grundschule Hiddestorf

An anderer Stelle wurde die Förderung bereits gewährt. Die Grundschule Hiddestorf hat Ganztagsräume erhalten, zudem wurde eine neue Mehrzweckhalle inklusive Mensa und einer Sporthalle für 3,5 Millionen Euro errichtet.

Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing teilte mit, dass die Stadt für den bereits abgeschlossenen Umbau der Grundschule Hiddestorf für einen Ganztagsbetrieb vom Land 31.000 Euro bekommen hat.

Von Tobias Lehmann