Hemmingen-Westerfeld

Ohne vorherigen Termin kam in den vergangenen Wochen wegen Corona niemand ins Hemminger Rathaus. Ab Montag, 14. März, bietet die Stadtverwaltung an zwei Tagen in der Woche wieder freie Sprechzeiten an: montags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr. Das gilt unter anderem für das Bürgerbüro und die Abteilung Soziales, aber auch die wechselnden Kunstausstellungen im Rathaus können dann ohne Terminvereinbarung besucht werden. Der Pattenser Künstler Heinrich Luchtmann zeigt dort zurzeit die „Werkschau – 40 Jahre Grafik, Zeichnung, Malerei“. Es ist aber nun auch einfacher zum Beispiel am Informationsschalter im Erdgeschoss Wertstoffsäcke zu holen oder im Foyer Prospekte mitzunehmen.

An vier Tagen sind Termine erforderlich

Für Dienstag, Mittwoch, Donnerstagnachmittag und Freitag lassen sich Termine vereinbaren: im Internet auf stadthemmingen.de oder telefonisch unter (0511) 41030. Ob mit ohne Termin: Alle Besucher und Besucherinnen werden von den Sachbearbeitern oder – arbeiterinnen am Haupteingang des Rathauses abgeholt. Diese kontrollieren, ob jene, die ins Rathaus möchten, geimpft, genesen oder getestet sind, und ob sie die wegen der Corona-Pandemie vorgeschriebene Maske tragen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sitzungen: Weniger Zuhörerplätze wegen Corona

Vor der Corona-Pandemie vor etwa zwei Jahren gab es nur freie Sprechzeiten im Rathaus. Zuletzt war der Besuch nur noch mit Termin möglich. Für öffentliche Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse ist auch künftig keine Terminanmeldung notwendig, allerdings ist die Zahl der Zuhörerplätze auf 15 begrenzt. Sind es mehr, dann lässt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin abends am Informationsschalter im Rathaus niemanden mehr herein. Die Plätze werden nach dem Windhundverfahren vergeben: Wer zuerst da ist, kommt hinein.