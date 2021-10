Hemmingen

Die neuen Räume der Leine-Volkshochschule (VHS) in Hemmingen sind offiziell eröffnet. Die neuen Kurse laufen schon seit ein paar Wochen in dem Gebäude an der Gutenbergstraße 2. Doch erst jetzt sind alle Arbeiten abgeschlossen. „Das Café im Foyer wird am 1. November eröffnen“, sagte Bürgermeister Claus Schacht (SPD) bei dem Empfang mit eingeladenen Gästen am Sonnabend. Ein Tag der offenen Tür für alle Bürgerinnen und Bürger ist wegen der Corona-Hygienevorschriften zurzeit noch nicht möglich.

Schacht begrüßte auch Bürgermeister Jürgen Köhne (CDU) aus Laatzen und den stellvertretenden Bürgermeister Günter Bötger (CDU) aus Pattensen. Die Leine-VHS wird von allen drei Kommunen finanziell unterstützt. Die jeweiligen Bürgermeister gehören auch dem Aufsichtsrat an. Schacht warf in seiner Begrüßung noch einmal einen Blick zurück. „Ich stand eines Tages an der Ampel an der Göttinger Straße und fragte mich, ob wir dieses leer stehende Gebäude nicht nutzen können“, sagte er. Da kam ihm die Idee, dort die VHS Hemmingen unterzubringen. Bisher war die Bildungseinrichtung auf mehrere Standorte in der Stadt verteilt. Erstmals wird das gesamte Angebot jetzt unter einem Dach gebündelt.

Stadt hat Gebäude für die VHS für zehn Jahre gemietet

Die Stadt hat das Gebäude von dem benachbarten Eisenwarenhändler Garbe für zehn Jahre gemietet. Zunächst musste die auf zwei Stockwerke verteilte rund 700 Quadratmeter Fläche renoviert werden. Schacht sagte, dass der Rat der Stadt Hemmingen nahezu alle Vorschläge von ihm zu dem Thema akzeptiert habe. „Dafür möchte ich mich noch mal bedanken“, sagte er. Gelohnt hat es sich. VHS-Geschäftsbereichsleiterin Sabine Lemberg-Haas sagte: „Wohlgefühlt haben wir uns in Hemmingen auch in den über die ganze Stadt verteilten Räumen. Doch jetzt fühlt es sich so an, als wären wir richtig angekommen“, sagte sie.

Bürgermeister Claus Schacht (rechts) begrüßt Bürgermeister Jürgen Köhne aus Laatzen (vordere Reihe sitzend von links), den stellvertretenden Bürgermeister Günter Bötger aus Pattensen und VHS-Geschäftsführerin Brigitte Germer. Quelle: Tobias Lehmann

Schacht betonte noch einmal die Bedeutung der Volkshochschule insgesamt. Er selbst hat in den Siebzigerjahren in Abendkursen an der VHS seinen Realschulabschluss nachgeholt. Heute besucht er in der Hemminger Geschäftsstelle noch regelmäßig einen Französischkurs. „Wir leben in einer Zeit, in der Erwachsenenbildung auf Kinderstühlen endgültig vorbei sein sollte“, sagte er. Abschließend drückte Schacht seine Hoffnung aus, dass die neuen Räume möglichst bald voll besucht sein werden. Lemberg-Haas sagte, dass nach 19 Monaten Stillstand wegen des Coronavirus die Besucher noch etwas zögerlich wieder in die Kurse kommen. „Doch es kann wieder losgehen. Wir halten uns streng an die erforderlichen Hygienevorschriften“, sagte sie.

Jürgen Köhne sieht Bund und Land in der Verantwortung

Auch Jürgen Köhne betonte in seinen Grußworten noch einmal die Bedeutung der Volkshochschule für die heutige Bildungslandschaft. „Dennoch finanzieren die ohnehin klammen Kassen der Kommunen diese Einrichtung. Eigentlich wäre das die Aufgabe von Bund oder Land“, sagte er. Günter Bötger stimmte zu. „Die Volkshochschule bietet eine große Bildungsvielfalt zu relevanten Themen unserer Zeit direkt vor Ort an“, sagte er. Bötger versprach, dass er speziell auch in der Pattenser Verwaltung anregen werde, dass „für die VHS noch mehr Werbung in unserer Stadt gemacht wird“.

Von Tobias Lehmann