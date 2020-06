Arnum

Wer fleißig lernt, muss sich zwischendurch auch mal körperlich austoben können. Das gilt für Erwachsene und mehr noch für bewegungsfreudige Kinder in der Grundschule. Doch coronabedingt gelten auch in den Schulen besondere Hygienebedingungen für den Innen- wie Außenbereich. Daher freut sich das Lehrerteam der Arnumer Wäldchenschule, vom Schulförderverein nun mit einer Spende von Pausenspielgeräten im Wert von rund 800 Euro unterstützt zu werden.

„Wir haben uns für Rückschlag- sowie für Seilspringspiele entschieden, die man mit Abstand in Gruppen spielen kann“, sagt Kerstin Osterkamp. Die Fachbereichsleiterin Sport an der Wäldchenschule hatte die Idee zur Anschaffung neuer Pausenspielgeräte für die 319 Kinder der 15 Grundschulklassen und hat auch die Organisation übernommen. Beim rund 180 Mitglieder zählenden Schulförderverein fand das Kollegium innerhalb weniger Wochen auch schnell die notwendige finanzielle Unterstützung.

Förderverein spendet Pausenspiele

So können sich jetzt die Erst- bis Viertklässler in den Pausen mit den neuen Springseilen, Tischtennisschlägern und Federballspielen, Tellerdart, Boccia, Schweifbällen und weiteren Spielsachen vergnügen. Das für die Pausen ausleihbare Spielmaterial wird in extra dafür aufgestellten Kisten gelagert, die in jedem der fünf für die Corona-Krise eingeteilten Schulhof-Spielbereiche stehen. „So wird verhindert, dass sich die Kinder dort zu nahe kommen“, erklärt Rektorin Claudia Neuber.

Die Kinder der Wäldchenschule - hier einige aus der Klasse 4D - bewegen sich in ihren Pausen gern mit den von neuen Spielen vom Förderverein. Quelle: Torsten Lippelt

Das sportliche Angebot ergänzt das bereits vorhandene Spielsortiment. Dazu gehören eine Koordinationsleiter und bunte Gymnastikbälle aus der Sporthalle ebenso wie die beliebten Laufdosen, ein Pferdegeschirr und mehrere Pedalos. Die Vorstellung der Spenden kam auf allen Seiten gut an. „Oh cool, wir haben neue Spiele!“, rief etwa der zehnjährige Nico. Und Sandra Bekiesch-Skripuletz vom Vorstand des Fördervereins war beeindruckt, als Schüler der Klassen 2c und 4d vorführten, was sie nun alles Sportliches mit den neuen Spielgeräten anzufangen wissen.

Von Torsten Lippelt