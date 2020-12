Hemmingen-Westerfeld

Das neue Feuerwehrgerätehaus neben dem Lidl-Markt in Hemmingen-Westerfeld kann gebaut werden. Das Planverfahren ist mit dem einstimmigen Ratsbeschluss am Donnerstagabend in der Zielgeraden angelangt. Etliche Anwohner hatten zum Bebauungsplan Stellungnahmen abgegeben.

Die Anwohner befürchten Überschwemmungen ihrer Grundstücke, wenn das Gerätehaus im Hochwasserschutzgebiet an der Weetzener Landstraße entsteht. Wohnungen oder Gewerbe sind dort nicht erlaubt, für ein öffentliches Gebäude wird eine Ausnahme gemacht. Gutachter sagen jedoch, dass es keine Überflutungen geben werde.

„Es wurde gewissenhaft aufgearbeitet“, sagte Anette Wnendt ( SPD). Jan Dingeldey ( CDU) sprach von einem „richtigen und wichtigen Schritt“. Ulrike Roth (Grüne) nannte das Grundstück einen „nach Abwägung aller Belange leistungsfähigen Standort“, zu dem es mangels geeigneter Flächen im Stadtgebiet allerdings keine Alternative gegeben habe. „Wir können aber die Verunsicherung der Anlieger nachvollziehen.“ Verunsicherung sei das richtige Wort, merkte Jens Beismann ( SPD) an: „Wir haben es hier mit einem Gefühl zu tun.“

Flächenmangel: Neues Gerätehaus entsteht neben Lidl

Laut Verwaltung war als möglicher Standort für das neue Gerätehaus zwischenzeitlich die Fläche östlich des Friedhofs von Hemmingen-Westerfeld im Gespräch, doch bei der Erschließung wären hohe Kosten entstanden. Zudem staut sich der Verkehr dort oft bis zur Dorfstraße zurück. Mittlerweile ist stattdessen dort ein Kindergarten gebaut worden.

Auch das Gelände an der Heinrich-Hertz-Straße im Gewerbegebiet, zurzeit eine Flüchtlingsunterkunft, war im Gespräch. Das Gelände ist laut Verwaltung jedoch vergleichsweise klein und eher quadratisch und Auf- und Abfahrten seien nur in bestimmten Bereichen möglich. Hinzu komme das hohe Verkehrsaufkommen auf der Weetzener Landstraße zwischen alter B 3 und dem Kreisel am Real-Markt.

Auf dieser Fläche soll das neue Feuerwehrgerätehaus entstehen. Im Hintergrund sind der dm- und der Lidl-Markt zu sehen. Quelle: Andreas Zimmer

Ein Standort im Bereich der sogenannten Fläche 60, dem geplanten Baugebiet gegenüber der künftigen Stadtbahn-Endhaltestelle an der alten B 3, komme ebenfalls nicht infrage. „Es ist kaum absehbar, ob und wann dort die Flächen verfügbar sein könnten“, heißt es in einer Stellungnahme der Verwaltung zum Bebauungsplan.

Feuerwehren Hemmingen-Westerfeld/Wilkenburg in einem Haus

Erstmals sollen die Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg ein gemeinsames Gerätehaus beziehen. Unter anderem den Übungsturm und die Kleiderkammer soll auch die Stadtfeuerwehr nutzen. Laut Verwaltung sollen im Frühjahr 2021 sollen die archäologischen Untersuchungen auf dem Gelände beginnen. 2021 soll dann auch mit dem Bau des eingeschossigen Neubaus für rund 10 Millionen Euro auf dem heutigen Feld begonnen werden.

Das Gerätehaus in Hemmingen-Westerfeld. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Die bestehenden Gerätehäuser in Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg sind „abgängig“, wie es Anette Wnendt ( SPD) formulierte. Damit ist die Sicherheit der Feuerwehrleute auf Dauer nicht mehr gegeben. Es droht die Schließung der Gerätehäuser.

Das Feuerwehrgerätehaus in Wilkenburg. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Besucher warten eine halbe Stunde auf Einlass Solch eine Verzögerung hat es lange nicht gegeben: Die Ratssitzung am Donnerstagabend fing mit 35 Minuten Verspätung an, also erst gegen 19.35 Uhr, weil der Verwaltungsausschuss (VA) noch so lange vertraulich im KGS-Forum getagt hatte. Die ersten Besucher warteten schon seit etwa 18.50 Uhr vor den Türen zum Forum – wegen Corona alle mit Mund-Nasen-Schutz. Bei öffentlichen Sitzungen in der Corona-Pandemie sind nur 15 Zuhörerplätze erlaubt, und es gilt das Windhundprinzip: Wer zuerst kommt, darf hinein. Grundsätzlich dürfen alle Ratsmitglieder an den VA-Sitzungen teilnehmen, doch sie blieben ebenfalls im Foyer sitzen oder standen. Nach 30 Minuten war ihnen die Wartezeit genug und sie gingen geschlossen ins Forum. Fünf Zuhörer, darunter Hemmingens Stadtbrandmeister, warteten dann noch geduldig etwa 15 Minuten, dann durften auch sie ins Forum. Die Erste Stadträtin Regina Steinhoff bat die restlichen Wartenden um Verständnis. Die Ratssitzung sei zunächst nicht geplant gewesen und für 18 Uhr sei bereits die Sitzung des Verwaltungsausschusses terminiert worden. zi

Von Andreas Zimmer