Das neue Feuerwehrgerätehaus neben dem Lidl-Markt in Hemmingen-Westerfeld wird voraussichtlich ein Massivbau sein. Nach dem Votum im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss in dieser Woche ist die Holzbauvariante, welche die Bündnisgrünen favorisieren, vom Tisch. Mehrheitlich stimmte das Gremium für einen Massivbau an der Weetzener Landstraße. Das teilte Bürgermeister Claus Schacht auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Auf dem Feld gegenüber, neben dem Lidl-Markt, soll das Gerätehaus entstehen. Die Zufahrt teilen sich dann Feuerwehrleute und Kunden von Lidl und der Drogeriefiliale von dm. Quelle: Andreas Zimmer

Wo jetzt ein Feld ist, soll der Neubau ab 2021 für rund 10 Millionen Euro errichtet werden. Dieser wird dann nicht nur von den Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg genutzt, sondern von der gesamten Stadtfeuerwehr, unter anderem für Übungen, Schulungen und für die Kleiderkammer.

So sieht die Holzbauvariante aus. Quelle: Kiefer + Kiefer Architekten

Im Fachausschuss in der vergangenen Woche hatten die Kommunalpolitiker noch nicht abgestimmt, weil sie die Informationen der Sitzung erst noch in ihren Fraktionen besprechen wollten. SPD, CDU und Die Unabhängigen Hemminger (DUH) signalisierten aber bereits, dass der Massivbau für 9,45 Millionen Euro zu ihren Favoriten gehört. Denn sie kostet rund 500.000 Euro weniger als die ökologischere Variante Holzbau. Für diese Differenz gebe es sicherlich andere gute Ideen, auf welche andere Weise Kohlendioxid gespart werden könnte, argumentieren sie. Beide Entwürfe stammen von Kiefer + Kiefer Architekten aus Sarstedt.

Von Andreas Zimmer