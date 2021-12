Arnum

Knapp 20 neue Wohnungen sollen an der Ortsdurchfahrt in Arnum entstehen. Trotz Bedenken von einigen Anwohnern hat die Stadt jetzt das Bauvorhaben an der Göttinger Straße 36/38 befürwortet und, wie es im Fachjargon heißt, das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Das ist notwendig, weil es für das Gebiet keinen Bebauungsplan gibt.

Das Votum im Verwaltungsausschuss, der am Montagabend vertraulich getagt hat, war einstimmig. Das teilte Bürgermeister Jan Dingeldey auf Anfrage mit. Der Verwaltungschef erläuterte, die Bedenken der Anwohner unter anderem zum Brandschutz und wegen der deren Meinung nach zu schmalen Zufahrt zum Gelände, seien später von der Region Hannover bei der Baugenehmigung zu klären. Jetzt habe die Stadt über die Bauvoranfrage zu entscheiden. Dingeldey gab zu bedenken, dass die künftigen Bewohner des Mehrfamilienhauses auf der Zu- und Abfahrt langsam fahren müssen, denn sie müssen ihre Fahrzeuge in einen Lift rangieren, der sie dann in die Tiefgarage bringt.

Weg frei für Mehrfamilienhaus in Arnum

Das Bauvorhaben kann somit nun im zweiten Anlauf verwirklicht werden. Der erste war gescheitert, denn Hemmingens Kommunalpolitiker beurteilten das Gebäude an dieser Stelle als zu wuchtig. Es passe nicht ins Ortsbild. Auch die Region Hannover hatte signalisiert, dass sie den Bauvorbescheid nicht erteilen werde. Inzwischen hat das Architekturbüro BBU Projekt in Hannover das geplante Gebäude an der Südseite um fünf Meter gekürzt.

Von Andreas Zimmer