Hemmingen-Westerfeld

Die Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld hat ein neues Löschfahrzeug. Bürgermeister Claus Schacht hat das Fahrzeug vom Typ LF 20 am Sonnabendvormittag auf dem Rathausplatz an die Feuerwehr übergeben. Es ersetzt das in die Jahre gekommene LF 16/12, das seit 1995 im Einsatz ist und das „Hauptarbeitsmittel“ der Orts- und Stadtfeuerwehr gewesen sei, wie Ortsbrandmeister Thorsten Heitmann erläuterte. „Es wurde am häufigsten eingesetzt und war sogar beim Elbe-Hochwasser, beim Moorbrand im Meppen und bei einem Waldbrand in Gifhorn vor Ort.“ 

395.000 Euro hat die Stadt in das neue, allradbetriebene Fahrzeug investiert. Es verfügt über eine Leistung von 340 PS und kann acht Einsatzkräfte plus Fahrer aufnehmen. Der 2000 Liter fassende Löschwasserbehälter kann binnen einer Minute leergepumpt werden. Zudem ermöglicht das neun Meter lange LF 20 einen sogenannten Pump-and-Roll-Betrieb, mit dem es bereits während der Fahrt Wasser abgeben kann. „Dieser wird zum Beispiel bei Flächenbränden eingesetzt“, erläuterte Feuerwehrsprecher Lennart Fieguth. Die Einsatzkräfte könnten mit dem Löschschlauch in der Hand neben dem Auto hergehen und so die Ausbreitung von Feuern verhindern.

Das LF 20 ist schwerpunktmäßig auf die Brandbekämpfung ausgelegt und hat unter anderem einen elektrischen Lüfter, ein Sprungrettungsgerät und eine dreiteilige Schiebeleiter an Bord. Zudem verfügt es über einen tragbaren Wasserwerfer, zwei Wärmebildkameras, ein Notstromaggregat, eine Verkehrswarnanlage sowie einen Lichtmast, der bis auf sieben Meter Höhe ausgefahren werden kann. Darüber hinaus könnten die Brandbekämpfer ihre Atemschutzausrüstung jetzt bereits während der Fahrt anlegen. Damit sind die Helfer vor Ort schneller einsatzbereit. Ein Teil der Ausrüstung wurde vom Vorgängerfahrzeug übernommen.

20-seitiges Leistungsverzeichnis

Der Neuanschaffung gingen fünf Jahre Planung voraus: „Wir haben uns Fahrzeuge bei sechs anderen Feuerwehren angesehen und ein rund 20 Seiten langes Leistungsverzeichnis geschrieben“, berichtete Ortsbrandmeister Thorsten Heitmann. „So ein Fahrzeug in Dienst zu stellen macht man nicht jeden Tag“, sagte Schacht. Der Bürgermeister betonte, dass die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr eine Menge Zeit opferten und Engagement zeigten und dabei eine hohe Professionalität aufwiesen. „Die Familie muss zurückstehen, und auch der Beruf muss darunter leiden.“ Das Fahrzeug unterstütze die Mitglieder bei ihrer verantwortungsvollen Arbeit.

Zur Galerie Die Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld hat ein neues Löschfahrzeug. Das neue LF20 ersetzt das 26 Jahre alte LF16/12 und kann sogar während der Fahrt Wasser abgeben.

Das LF 20 ist bereits das dritte Fahrzeug, das die Stadt Hemmingen unter Corona-Bedingungen auf dem Rathausplatz übergeben hat. Im Oktober waren die Ortsfeuerwehren Devese und Harkenbleck ebenfalls mit neuen Löschfahrzeugen ausgestattet worden. „Ich hatte damals gehofft, dies wäre ein singuläres Ereignis“, sagte Schacht. Mittlerweile denke er aber sogar darüber nach, dieses Verfahren beizubehalten. „So werden die Fahrzeuge auch von der Öffentlichkeit gesehen.“ Tatsächlich hatten am Sonnabend auch einige interessierte Passanten die Gelegenheit genutzt, sich das neue Gerät aus der Nähe anzusehen.

Von Daniel Junker