Hemmingen

Die FDP Hemmingen hat ein Gastronomieportal aufgebaut und stellt es den Wirten in der Stadt zur Verfügung. Die Hemminger Bürger sollen so auf einen Blick sehen können, welche Restaurants zurzeit Essen liefern oder per Abholung anbieten. Das Portal ist im Internet auf hemmingen-gastro.de erreichbar.

Auf dieser Webseite können Wirte ihre Liefer- und Abholzeiten eintragen. Quelle: hemmingen-gastro.de

Durch die Corona-Einschränkungen und den derzeitigen Teil-Lockdown sind die Gastronomen zu einer Schließung gezwungen. „Wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen, könnte ein Drittel der Betriebe die Corona Krise vielleicht nicht überstehen“, sagt Markus Hofmann, Vorsitzender der FDP Hemmingen. Das dürfe nicht sein.

Gastro-Betriebe können sich registrieren lassen

Das Portal basiert auf der sogenannten Opensource-Software Wordpress und wird von der FDP kostenfrei zur Verfügung gestellt. Eine Erweiterung des Portals für Gastro-Betriebe, die in der Umgebung ansässig sind und auch nach Hemmingen liefern, werde überlegt. Registrieren können sich die Hemminger Wirte kostenfrei; sie werden gebeten, per E-Mail an info@fdphemmingen.de Kontakt mit der Partei aufzunehmen.

Von Katharina Kutsche