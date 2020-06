Hemmingen/Neustadt

Der bauhof geht wieder „on tour“ und so weit weg von Hemmingen war er noch nie: Für August sind zwei Veranstaltungen im Schloss Landestrost in Neustadt geplant. Wegen Corona ist das Kulturzentrum in Hemmingen-Westerfeld seit Mitte März geschlossen.

„Wir wagen trotzdem den Restart“, sagt Sprecherin Ingrid von Drathen. Auf der Bühne, die die Region Hannover im Amtshof des Schlosses aufbauen wird und das mehr als 30 Kilometer und etwa 50 Autominuten von Hemmingen entfernt ist, kann der bauhof seine Veranstaltungen präsentieren. Und das sogar in der Reihe Kultursommer, von der wegen Corona lange nicht klar war, ob es sie dieses Jahr überhaupt geben wird.

Kultursommer der Region in Neustadt

Von Drathen betont, dass der bauhof in Neustadt alle Abstands- und Hygieneregeln einhalten werde. Damit am Ende alle Besucher sagen können, dass sie nichts bedauern: „Je ne regrette rien“. Denn Julia Kock wird am Freitag, 21. August, ab 20 Uhr Lieder der Französin Edith Piaf singen, darunter der genannte Welthit. Aber auch „Milord“ und „La Vie en Rose“ werden unter freiem Himmel erklingen, begleitet von Akkordeonist Frank Grischek. Kock ist unter anderem schon im GOP-Varieté in Hannover und in Schmidts Tivoli Theater in Hamburg aufgetreten.

Juliano Rossi tritt am 29. August auf. Quelle: bauhof Hemmingen

Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 17 Euro, ebenso für die Swing-Show des bauhofs am Sonnabend, 29. August, 20 Uhr, mit Juliano Rossi. Er wird mit dem Pianisten Achim Kück auf der Bühne stehen und von beiden wird es auch Jazz und Pop zu hören geben. Rossi ist der erst dritte Musiker, der von dem legendären New Yorker Jazzlabel Blue Note unter Vertrag genommen wurde. Juliano Rossi und Lutz Krajenski sind erst im Januar im ausverkauften bauhof in Hemmingen-Westerfeld aufgetreten.

Eintrittskarten nur im Internet

Anders als bei den gewohnten bauhof-Veranstaltungen gibt es für die beiden Konzerte im August mit jeweils 128 Plätzen keinen Kartenvorverkauf in Hemmingen und Umgebung und auf der bauhof-Webseite, sondern nur ab sofort über das Ticketingsystem reservix.de im Internet sowie telefonisch im Schloss unter (0511) 61625200 oder per E-Mail an kultur@region-hannover.de. Damit entfällt auch die Abendkasse.

Wenn die Gäste das Schlossgelände betreten, müssen sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Während der Veranstaltung dürfen sie diesen abnehmen. Die Veranstaltungen dauern jeweils rund 80 Minuten ohne Pause und ohne Bewirtung. Getränke dürfen aber mitgebracht werden.

Kultursommer von Juli bis September

Der Kultursommer, gefördert von der Region und der Stiftung Kulturregion Hannover, beginnt am Sonnabend, 4. Juli, mit Brazzo Brazzone & The World Brass Ensemble und endet, länger als ursprünglich geplant, am Sonntag, 6. September, mit dem Tim Nicklaus Trio. Alle Termine gibt es auf hannover.de.

Würde der bauhof eine Veranstaltung in seinen Räumen im restaurierten ehemaligen Bauernhaus in Hemmingen anbieten und die vorgeschriebenen 1,5 Meter Abstand zwischen den Stühlen halten, dürften nur 20 Gäste hinein, also nur ein Fünftel der Höchstbesucherzahl. Nach Angaben von Klaus Gruppe, Vorsitzender des Trägervereins, sind Veranstaltungen für den Verein aber erst ab einer Auslastung von mindestens 80 Prozent wirtschaftlich.

Für die meisten der geplanten Auftritte im Hemminger bauhof sind schon Ersatztermine im nächsten Jahr gefunden. Und untätig war das rührige Team in den vergangenen Wochen auch nicht. So hat sich der bauhof bereits an der Reihe „Local Players in Concert“ beteiligt, bei dem Auftritte lokaler Künstler im Musikzentrum Hannover live im Internet übertragen werden.

Von Andreas Zimmer