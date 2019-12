Hiddestorf/Ohlendorf

Die Nikolaigemeinde Hiddestorf/Ohlendorf lädt zu einem musikalischen Abend ein. Die Organistin und Leiterin des Nikolaichors, Anna-Lena Senk, verspricht Lieder aus unterschiedlichen Ländern und in verschiedenen Sprachen, von weihnachtlichen Gospels über traditionelle Choräle bis hin zu besinnlichen Popliedern. Die seit 2014 bei der Gemeinde als Organistin tätige Senk hat den Chor vor drei Jahren gegründet.

Nikolaichor und Chor ConVoices treten in der Kirche auf

Zu dem Konzert hat sich Senk noch musikalische Verstärkung geholt. Zu Gast ist der gemischte Chor ConVoices, der zum Gesangsverein Concordia gehört. Zudem dürfen sich die Gäste noch auf einige Solisten freuen.

Das Konzert am Freitag, 13. Dezember, in der Nikolaikirche an der Ostertorstraße in Hiddestorf beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind jedoch gern gesehen. Es ist gleichzeitig ein Programmpunkt der Aktion Lebendiger Adventskalender in Hiddestorf. Nach dem Konzert lädt die Gemeinde die Besucher ein, bei Glühwein, Keksen und Gesprächen noch zu verweilen.

Lebendiger Adventskalender: Aktion läuft noch bis Heiligabend

Noch bis Heiligabend laden Familien aus Hiddestorf und Ohlendorf jeden Abend zur besinnlichen Einkehr innerhalb des Lebendigen Adventskalenders ein. Die Kirchengemeinde beschließt den Kalender an Heiligabend.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann