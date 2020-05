Hemmingen

Manche Eltern mögen sich wundern: Eigentlich war längst beschlossen, dass die Stadt bei den Eltern, deren Kinder wegen des Coronavirus derzeit der Krippe, dem Kindergarten oder dem Hort in Hemmingen fernbleiben müssen, keine Gebühren einziehen wird. So hatte es der Verwaltungsausschuss in einer vertraulichen Sitzung im April entschieden. Nun, etwa einen Monat später, ploppt das Thema wieder im Rat auf. Müssen die Eltern jetzt doch zahlen?

Bürgermeister Claus Schacht verneint – wohl aber müssten sie bezahlen, wenn ihre Kinder die Notbetreuung genutzt haben. „Für das Erheben dieser Gebühren haben wir aber derzeit noch keine Rechtsgrundlage“, erläutert er. Deswegen müsse der Rat die entsprechende Satzung in der Sitzung am Donnerstag, 28. Mai, ändern. Der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss habe dies in seiner Sitzung am Montagabend bereits einstimmig befürwortet, sagt Schacht. Die Satzung trete dann rückwirkend zum 1. April dieses Jahres in Kraft.

Schacht sagt, es sei nur gerecht gegenüber anderen Müttern und Vätern, wenn Eltern, deren Kinder in einer Notbetreuung sind, Gebühren dafür zahlen. Es seien die gleichen Beträge wie bei einer herkömmlichen Betreuung, allerdings werde keine Pauschale, sondern tageweise abgerechnet.

Gebühr für Notbetreuung

Fachbereichsleiterin in der Stadtverwaltung, nennt zwei Beispiele: Ist das Kind für einen halben Tag angemeldet, zahlen Eltern für den halben Tag, auch wenn sie das Kind schon nach drei Stunden abholen. So verhalte es sich auch bei der Ganztagsbetreuung. Zu zahlen sei dann für den ganzen Tag – unabhängig davon, wann Eltern ihr Kind abholen.

In allen Krippen, Kindergärten und im Hort im Stadtgebiet gebe es mittlerweile eine Notbetreuung. In großen Stadtteilen seien diese Gruppen mittlerweile nahezu voll, in kleineren Stadtteilen seien noch Plätze frei. Das Spektrum reicht zurzeit Schacht zufolge von 39 Kindern im Kindergarten Arnum II bis zu vier Kindern im Kindergarten Wilkenburg. Die Jungen und Mädchen wurden und werden weiterhin in ihren bisherigen Einrichtungen betreut.

Einige Mitarbeiter gehören zur Risikogruppe

Zu Beginn der Corona-Krise sahen die Zahlen noch anders aus. Waren es laut Verwaltung in den ersten fünf Wochen der Corona-Krise fünf Krippen- und zwei Hortkinder, kamen Ende April bereits 20 Krippen- und zehn Hortkinder. In einer Gruppe mit einer Betreuerin oder einem Betreuer dürfen zurzeit nur höchstens fünf Kinder sein. 14 Mitarbeiter – in der Betreuung und in anderen Bereichen wie der Küche – dürfen momentan nicht arbeiten, weil sie der Risikogruppe angehören. Das Personal werde langsam knapp, sagt Schacht.

Seit dem 11. Mai gelten die neuen Regelungen. Durften zuvor nur Kinder aus einem bestimmten Personenkreis betreut werden, wenn die Eltern zum Beispiel im Krankenhaus arbeiten, sind es nun auch Kinder mit Sprach- und Förderbedarf sowie Jungen und Mädchen, die nach den Sommerferien die erste Klasse besuchen. Weil die Regelungen vom Land erst am Freitag, 8. Mai, vorlagen, konnte die Stadt sie übers Wochenende nicht so schnell umsetzen, sondern erst ab 18. Mai. Eltern wurden gebeten, in der Zwischenzeit Details mit den Krippen- und Kita-Leitungen abzusprechen. Bis zum 8. Juni soll die Betreuungsquote auf 50 Prozent ausgeweitet werden.

Lastschriftverfahren ausgesetzt

Unterdessen kündigte das das niedersächsische Kultusministerium am Mittwoch an, die Kinderbetreuung schneller ausweiten zu wollen als bisher geplant: Bereits Mitte Juni sollen alle Kitas wieder aufmachen. Allerdings sollen die Betreuungszeiten nach Worten von Kultusminister Grant Hendrik Tonne eingeschränkt bleiben.

„Wir hoffen, dass wir nach der Sommerpause im August wieder den regulären Betrieb haben“, sagt Schacht. So lange setzt die Stadt das Lastschriftverfahren aus. Für März hatte die Stadt noch Geld eingezogen, auch wenn etwa zwei Wochen Betreuung wegen der Corona-Pandemie entfallen waren, im April hingegen schon nicht mehr. Im Idealfall falle der erste reguläre Betreuungstag in die Mitte des Monats, sagt Schacht. Dann werden für diesen Monat keine Gebühren erhoben, um den zweiwöchigen Ausfall im März auszugleichen.

Schacht richtet ein „großes Kompliment an die Eltern“, die versuchen, gemeinsam mit der Stadt die Corona-Krise zu meistern. Er bat die Eltern um Verständnis, aber auch um Verständnis für die Mitarbeiter. Die Stadt müsse nun mal die Verordnungen des Landes umsetzen.

Von Andreas Zimmer