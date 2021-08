Arnum

Wie gepflegt sind Hemmingens Friedhöfe? Ein Leser dieser Zeitung meint, zumindest in Arnum ginge da mehr. Im Namen auch von weiteren Betroffenen kritisierte er, dass es auf dem Friedhof an der Wilkenburger Straße ungepflegt aussehe und schickte Fotos. Darauf zu sehen: kurz gemähte Flächen, aber Wildwuchs in den Räumen zwischen den Gräbern. Einem Ort der Ruhe, des Gedenkens und der Würde der Verstorbenen werde das nicht gerecht, so der Leser.

Stadt verweist auf Friedhofssatzung

Eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung ergab aber, dass das Problem bekannt ist und auf einem Missverständnis beruht: Wer die Nutzungsrechte an einer Grabstelle erwirbt, der verpflichtet sich auch zur Pflege der 20 Zentimeter um die Grabstelle herum. „Das ist vielen Bürgerinnen und Bürgern nicht bewusst, sie sehen sich nur für die eigentliche Grabstelle verantwortlich“, sagte Stadtsprecherin Sabine Hürthe.

Die Regelung ergibt sich aus der Friedhofssatzung, die auf der Internetseite der Stadt zu finden ist. Und da immer wieder Bürgerinnen und Bürger auf die Stadtverwaltung zukommen, um auf vermeintlich fehlende Sorgfalt hinzuweisen, habe man Skizzen zur Veranschaulichung in den Anhang genommen. Der Betriebshof, so Hürthe, kümmere sich zuverlässig um die Pflege der Friedhofsanlage, auch in diesem Sommer, der es allen Beteiligten etwas schwerer macht. Durch den Wechsel von Sonnen- und Regentagen wachse das Grün besonders schnell und dicht.

Der Betriebshof mäht zwischen den Gräbern etwa einen Meter breit. Für die restliche Fläche, etwa 20 Zentimeter, sind die Nutzer der Grabstelle verantwortlich. Quelle: privat

Mitarbeiter dürfen nicht bis an Grabrand mähen

Die Mitarbeiter dürfen aber aus Versicherungsgründen nicht bis an die Kanten der Grabstellen mähen, um die Grabeinfassung und individuelle Gestaltung nicht zu beschädigen – daher die Regelung in der Friedhofssatzung, die für alle gleichermaßen gilt. Die Wege zwischen den einzelnen Grabstellen seien circa 1,30 Meter breit. Der Rasenmäher des Betriebshofs wiederum mähe ungefähr einen Meter breit. „So bleiben 15 bis 20 Zentimeter ungemäht, die nach Satzung von den Nutzerinnen und Nutzern der Grabstelle zu pflegen und kurz zu halten sind“, erklärt Hürthe.

Bekommt die Stadt Hinweise auf nicht gepflegte Gräber, gehe sie dem nach und suche gegebenenfalls das Gespräch mit den Nutzern. Aber nicht jeder Hinweis sei begründet. „Teils handelt es sich auch um unterschiedliche Gestaltungsvorstellungen zwischen denjenigen Personen, die benachbarte Grabstellen nutzen.“ Insofern mag die Beschwerde über Wildwuchs zwischen Gräbern durchaus berechtigt sein. Doch die Stadt sei häufig der falsche Adressat.

Pioniergehölze seien gefährlich

Noch ein Tipp von der Stadt: Wild ausgesamte Pioniergehölze seien gefährlich, teilt die Verwaltung mit. Wer etwa einen Birkenspross auf einer Grabstelle wachsen sehe, sei gut beraten, ihn nicht nur abzuschneiden, sondern schnellstmöglich mit der Wurzel zu entfernen, um einen größeren Aufwand zu verhindern.

Von Katharina Kutsche