Die Saison im Freibad Arnum soll am Sonnabend, 9. Mai, beginnen. Das bereiten die Geschäftsführer der gemeinnützigen Bäder GmbH, Jürgen Neumann und Achim Pönack, vor. Doch ob das Bad wegen möglicher Einschränkungen durch das Coronavirus überhaupt eröffnet werden darf, ist noch gar nicht sicher. Denn es ist unklar, welche Auflagen für das öffentliche Leben im Mai gelten werden.

„In allen Bädern herrscht große Unsicherheit“, sagt Neumann. Er hat sich auch angeschaut, wie andere Bäder in der Region Hannover mit der Situation umgehen. Dort werden verschiedene Ideen diskutiert, etwa zunächst nur für die Kunden mit einer Saisonkarte zu öffnen. „Doch solange wir keine konkreten Vorgaben haben, macht es keinen Sinn, Strategien zu entwickeln. Abstandsregeln in einem Bad einzuhalten, wird in jedem Fall kaum möglich sein“, sagt Neumann.

Freibad Arnum kann im Mai jederzeit öffnen

Sollte die Öffnung im Mai noch nicht erlaubt sein, wird das Freibad zunächst auf Sparflamme betrieben. Für das Wasser in den Becken wird in dem Fall nur eine Pumpe eingeschaltet. „Wir können dann aber jederzeit von einem Tag auf den anderen öffnen“, sagt Neumann. Eine Öffnung noch vor dem 9. Mai schließt Neumann auch bei sehr gutem Wetter aus. „Wir brauchen die Zeit noch für unsere laufenden Reparaturen“, sagt er. So werde gerade noch ein Teil der Beckenköpfe erneuert und auch die Reinigung sei noch nicht abgeschlossen.

Fest steht bereits, dass sich die Preise nicht ändern werden. Erwachsene zahlen im Freibad Arnum 3,80 Euro, ermäßigt 3 Euro, sowie Kinder und Jugendliche 1,90 Euro, ermäßigt 1,50 Euro.

Strandbad soll Ende Mai öffnen

Im Strandbad in Hemmingen-Westerfeld soll die Saison am Sonnabend, 30. Mai, beginnen. Dort zahlen Erwachsene 2,80 Euro, ermäßigt 2,20 Euro, sowie Kinder und Jugendliche 1,30 Euro, ermäßigt 1,10 Euro.

