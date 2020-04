Hemmingen-Westerfeld/Arnum

Wann öffnet das Büntebad in Hemmingen-Westerfeld wieder? Was ist mit der Saison im Freibad Arnum und im Strandbad in Hemmingen-Westerfeld? Diese Fragen lassen sich zurzeit nicht beantworten. Bürgermeister Claus Schacht teilte am Freitag auf Anfrage mit, die Stadt warte die weiteren Bestimmungen zur Eindämmung des Coronavirus ab.

Das Hallenbad ist bereits seit dem 17. März geschlossen. Die Saison im Freibad Arnum soll, so war es vor Corona geplant, am Sonnabend, 9. Mai, beginnen, die im Strandbad am Sonnabend, 30. Mai. Schacht sagte, es seien nicht nur die Mitarbeiter in den Bädern betroffen, sondern weitere wie die Pächterin der Sauna im Büntebad und die Betreiber der Shinebar im Büntebad.

Von Andreas Zimmer