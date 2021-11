Hemmingen

Gartenfreunde aufgepasst: Wer sein Grüngut sonnabends bei der Annahmestelle der Stadt in Arnum entsorgen möchte, sollte die neue Öffnungszeit ab Sonnabend, 4. Dezember, beachten. Wie in den Vorjahren schließt sie in der dunklen Jahreszeit bereits um 14 Uhr.

Sie ist nur noch am Sonnabend, 27. November, bis 17 Uhr geöffnet. Das wird erst wieder im April 2022 so sein. Die Annahmestelle auf dem Gelände des städtischen Betriebshofs ist also bis dahin sonnabends von 9 bis 14 Uhr geöffnet, Feiertage ausgenommen.

Öffnungszeiten weiterer Annahmestellen für Grünabfall

Am Hohen Holzweg 15a in Arnum wird nur Grünabfall aus privaten Haushalten im Stadtgebiet von Hemmingen einmal täglich und bis zu einer Menge von etwa einem Kubikmeter angenommen. Der Grünabfall ist über eine Treppe in die Container zu werfen. Die Corona-Regeln sind zu beachten.

Eine weitere Möglichkeit, im Hemminger Stadtgebiet Grünabfall zu entsorgen, besteht an der landwirtschaftlichen Annahmestelle für Grüngut auf dem Gelände am Bruchweg 20 neben der Siloanlage in Ohlendorf. Sie ist mittwochs von 16 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet, Feiertage ebenfalls ausgenommen.

Dort werden Baum-, Hecken- und Strauchschnitt sowie Laub aus Privathaushalten in der Region Hannover bis zu einem Kubikmeter angenommen, jedoch kein Rasenschnitt und keine anderen Bioabfälle.

Grüngut auf Wertstoffhöfen entsorgen

Es ist auch möglich, Grünabfall auf den Wertstoffhöfen abzugeben. Der Hof an der Ludwig-Erhard-Straße 22 im benachbarten Pattensen kann dienstags von 9 bis 18.30 Uhr, mittwochs bis freitags von 9 bis 16 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr genutzt werden.

Auch der Hof an der Empelder Straße hinter den Kleingärten in Hemmingens Nachbarstadt Ronnenberg ist zu diesen Zeiten geöffnet.

Von Andreas Zimmer