Hemmingen

Am Donnerstag, 31. Oktober, ist wegen des Reformationstages ein Feiertag. Einrichtungen wie das Rathaus und die Bücherei bleiben dann geschlossen. Das ist darüber hinaus zu beachten:

Das Büntebad und die Sauna an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld bleiben am Donnerstag, 31. Oktober, geschlossen. Am 1. November gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten: im Bad von 7 bis 21 Uhr und in der Sauna von 12 bis 22 Uhr. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Regionalgottesdienst für die evangelischen Gemeinden in der Kirchenregion Hemmingen ist am Donnerstag, 31. Oktober, in Hemmingen-Westerfeld. Beginn ist um 19 Uhr in der Trinitatiskirche am Kirchdamm.

Der Wochenmarkt auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld wird einen Tag früher aufgebaut, also bereits am Mittwoch, 30. Oktober, von 7 bis 12.30 Uhr.

Von Andreas Zimmer