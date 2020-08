Arnum/Hemmingen-Westerfeld

Erst kam Corona und dann das schlechte Wetter: In diesem Jahr sind die Besucherzahlen im Freibad Arnum und im Strandbad in Hemmingen-Westerfeld drastisch eingebrochen. Waren es 2019 noch insgesamt 57.000 Gäste, sind es in diesem Jahr bisher nur etwa 34.000. Ähnliche Zahlen gibt es sonst nur in verregneten Sommern.

„Anfangs durften 250 Personen hinein, dann durften wir schrittweise auf 500 erhöhen und zuletzt auf 750“, erläutert Jürgen Neumann, einer der beiden Geschäftsführer der gemeinnützigen Hemminger Bäder GmbH. Es habe einige Tage gegeben, an denen die Höchstbesucherzahl erreicht worden sei. „An guten Tagen kommen sonst 1200 bis 1500 Besucher.“ Im sozialen Netzwerk Facebook hatte das Badteam bekannt gegeben, wenn die Höchstbesucherzahl erreicht war, damit niemand unnötig Schlange stehen muss. Das Telefon habe in dieser Saison kaum stillgestanden, sagt Neumann.

Freibad und Strandbad im Corona-Jahr 2020

Hinzu kam: Zeitweise musste die große Liegewiese in Hemmingen-Westerfeld wegen Astbruch gesperrt werden. Die trockenen Sommer setzen den Bäumen zu, sodass vielerorts Äste abbrechen. „Insgesamt hat aber alles geklappt“, sagt Neumann. Es habe keinen Corona-Fall gegeben. Die Besucher hätten für alle Regelungen viel Verständnis gezeigt.

Mit nur 18.000 Besuchern in Arnum (2019: 34.000) und 16.000 in Hemmingen-Westerfeld (2019: 23.000) brechen der gemeinnützigen Bäder GmbH insgesamt rund 50.000 Euro weg. Viele Veranstaltungen wie der mittelalterliche Markt zu Ostern konnten bisher nicht stattfinden. Auch das Programm des Badfördervereins sei coronabedingt ausgedünnt. Der Verlust sei unternehmerisches Risiko. Wegen der Gemeinnützigkeit müsse das Bad seine Gewinne stets investieren. Viel bleibe nach dieser Saison nicht übrig. Geschäftsführer Achim Pönack sagt: „Was für den Badbetrieb dringend notwendig ist, wird gemacht.“ Alle anderen Arbeiten wie Schönheitsreparaturen müssten verschoben werden.

Eintrittspreise sollen bleiben

An der Preisschraube beim Eintritt in der Saison 2021 will die Bäder GmbH nicht drehen. „Wir müssen erst einmal das Gesamtergebnis abwarten“, betont Neumann.

Die Besucher mussten sich in diesem Jahr bei den Karten umstellen. Sonst gab es Saisonkarten. „Der größte Schwung ging immer zur Eröffnung weg“, sagt Neumann. Wegen Corona habe die gGmbH in diesem Jahr gar keine Saisonkarten angeboten, sondern nur Einzel-, Zehner- und Zwanzigerkarten.

Besucherflaute im Freibad Arnum: Erst kam Corona und dann war das Wetter nicht hochsommerlich. Quelle: Andreas Zimmer

Das Bad in Arnum öffnete erst Mitte Mai und damit drei Wochen später als geplant und das Strandbad Hemmingen-Westerfeld wie geplant am 1. Juni. Am Sonntag, 6. September, endet in beiden Bädern die Saison. Das Wetter sei nicht so gut, dass eine Verlängerung gerechtfertigt sei. Ab Montag dann werde die Technik winterfest gemacht und vieles ins Winterlager gebracht.

Das Freibad Arnum an der Hiddestorfer Straße ist diese Woche noch wie folgt geöffnet: von Montag bis Freitag von 13 bis 20 Uhr sowie am Sonnabend von 10 bis 20 Uhr. Am Sonntag gibt es in der Zeit von 10 bis 19.30 Uhr drei Zeitfenster fürs Hundeschwimmen. Das Strandbad an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld ist von Montag bis Freitag von 13 bis 20 Uhr geöffnet sowie am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Bei schlechtem Wetter können sich die Zeiten ändern. Das Wettertelefon für beide Einrichtungen ist unter Telefon (0 51 01) 34 54 zu erreichen.

Von Andreas Zimmer