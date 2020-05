Hemmingen

Bücherfreunde kommen auch in Corona-Zeiten auf ihre Kosten. So ist zwar die Bücherstube der Friedensgemeinde Arnum geschlossen, doch das Team hat seinen Flohmarkt in den Vorraum des Gemeindehauses an der Bockstraße verlegt. Der Windfang ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Öffentliche Bücherschränke gibt es auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld, vor dem Gemeindezentrum an der Ostertorstraße in Hiddestorf und an der St.-Vitus-Kirche in Wilkenburg. Jeder kann dort Bücher abgeben, leihen und mitnehmen. Der Service rund um die Uhr ist gratis. Die Stadtbücherei Hemmingen-Westerfeld ist mit Ausnahme von Feiertagen montags und dienstags sowie donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet und montags von 15 bis 18 Uhr. Die Stadtbücherei in Arnum ist nur nach Terminvereinbarung geöffnet: unter Telefon (05101) 92777 oder per E-Mail an buecherei-arnum@stadthemmingen.de.

Das Büntebad und die städtische Sauna in Hemmingen-Westerfeld sind bis auf Weiteres wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Das Freibad Arnum und das Strandbad Hemmingen-Westerfeld sind ab Sonnabend, 30. Mai, wieder geöffnet: sonnabends sowie sonn und feiertags 10 bis 20 Uhr, montags 13 bis 20 Uhr ( Pfingstmontag schon ab 10 Uhr), dienstags bis freitags 6.30 bis 20 Uhr.

Die Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) Hemmingen/ Pattensen in Hemmingen-Westerfeld bleibt wegen der Corona-Krise geschlossen. Auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld gibt es seit einigen Wochen eine öffentliche Reparaturstation. Diese kann auch für kleinere Pannen genutzt werden. Bei unaufschiebbaren Fahrradproblemen bittet der ADFC um eine E-Mail an fahrrad-selbsthilfewerkstatt-hemmingen@web.de.

Die Grünannahmestelle der Stadt am Hohen Holzweg 15A in Arnum ist am Sonnabend, 30. Mai, von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die landwirtschaftliche Annahmestelle am Bruchweg 20 in Ohlendorf kann am Sonnabend, 30. Mai, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr aufgesucht werden.

Die Leine-Volkshochschule, Geschäftsstelle Hemmingen, in Hemmingen-Westerfeld ist wieder für den Publikumsverkehr geöffnet: montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr außer feiertags. Das Sommersemester beginnt am Mittwoch, 3. Juni. Das Programmheft lässt sich im Internet auf leine-vhs.de herunterladen.

Restmüll und Wertstoffe werden am Pfingstmontag, 1. Juni, nicht abgeholt. Die Touren verschieben sich deshalb um jeweils einen Tag. Die Wertstoffhöfe, zum Beispiel in Pattensen und Ronnenberg, bleiben am Pfingstmontag geschlossen. Ab Dienstag, 2. Juni, bieten die Wertstoffhöfe wieder uneingeschränkten Service. Die bisherige Regelung, nach der nur Fahrzeuge mit geraden Kennzeichenendungen an geraden Tagen und die mit ungeraden Nummern an ungeraden Tagen anliefern dürfen, entfällt. Besucher können auch wieder alle Parkbuchten nutzen.

Die Stadtverwaltung im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld bleibt über Pfingsten geschlossen und bietet ansonsten eingeschränkte Öffnungszeiten an. Bürger sollen ihre Anliegen möglichst telefonisch oder per E-Mail äußern. In dringenden Fällen können sie einen Termin unter der Rufnummer (0511) 41030 für folgende Zeiten vereinbaren: montags von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr sowie dienstags bis freitags von 9 bis 12 Uhr außer feiertags. Für weitere Fragen gibt es die Infohotline der Stadt unter Telefon (0511) 4103106 und 4103555. Informationen zur Notfallbetreuung in den Kindertagesstätten gibt es im Familienservicebüro unter Telefon (0511) 4103400. Das Bürgerbüro Arnum ist bis auf Weiteres geschlossen.

Der Veranstaltungskalender über die Feiertage ist leer. Alle öffentlichen Veranstaltungen sind wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Wilkenburger Reitertage finden zwar am Pfingstsonntag und -montag sowie am darauffolgenden Wochenende statt, jedoch intern und unter den Corona-Bedingungen. Im Fenster des Bürgersaals im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld hängen noch bis Juli die Bilder des Malwettbewerbs der Stadtjugendpflege – das Motto ist: „Was mache ich, wenn ich zu Hause bleiben muss?“ Die Werke können rund um die Uhr angesehen werden.

Von Andreas Zimmer