Kostenlos bis 20:45 Uhr So sind die Lebensmittelmärkte in Hemmingen am Sonnabend vor Pfingsten geöffnet

Den Einkauf für die Pfingstfeiertage noch nicht erledigt? Kunden im Stadtgebiet von Hemmingen können sich in den Lebensmittelmärkten Zeit lassen. Manche haben bis 21 oder 22 Uhr geöffnet. Nur ein Geschäft schließt schon um 19 Uhr.