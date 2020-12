Hemmingen

Gibt es auch zwischen den Jahren einen Wochenmarkt? Wie hat das Rathaus geöffnet?Wann werden nach dem Fest die Weihnachtsbäume abgeholt? Dies und mehr geht aus dem Wegweiser für die Feiertage in Hemmingen hervor.

Ausstellungen: Die Kunstausstellung im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld mit rund 30 Werken des Kunstmalers Karsten Berlin aus Hannover ist noch bis Freitag, 26. Februar zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die Öffnungszeiten stehen unter dem Abschnitt „Stadtverwaltung“ in diesem Artikel. Rund um die Uhr sind die 55 selbst gemalten Bilder zu betrachten, die Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 14 Jahren beim Malwettbewerb der Hemminger Jugendpflege eingereicht haben. Alle Bilder sind noch bis Anfang Januar in der Fensterfront des Rathauses ausgestellt.

Bad und Sauna: Das Büntebad in Hemmingen-Westerfeld und die städtische Sauna in dem Gebäude an der Hohen Bünte bleiben bis auf Weiteres wegen Corona geschlossen. Die telefonische Anmeldung ist erst möglich, wenn das Bad wieder geöffnet ist.

Büchereien:

Die Stadtbücherei in Hemmingen-Westerfeld öffnet wieder am Donnerstag, 7. Januar. Auch dann wird es einen Notbetrieb über die Hintertür gegenüber der Zahnarztpraxis Dr. Vogt geben. Die kontaktlose Ausleihe ist montags, dienstags und freitags von 15 bis 18 Uhr möglich sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Die Bücherei in Arnum ist ebenfalls geschlossen und führt erstmals am Montag, 4. Januar, die kontaktlose Ausleihe ein. Öffnungszeiten am Klapperweg sind montags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Weitere Termine sind nach Absprache möglich: in Hemmingen-Westerfeld unter Telefon (05 11) 4 10 32 80 und in Arnum unter Telefon (0 51 01) 9 27 77.

Die Bücherstube der Friedenskirchengemeinde Arnum an der Bockstraße 33 bleibt noch bis Montag, 11. Januar, geschlossen. Alle ausgeliehenen Medien werden automatisch verlängert. Mahngebühren fallen nicht an, teilt die Bücherstube mit. Wer den „Bringdienst für Wundertüten“ nutzen möchte, schickt eine E-Mail an buecherstube.arnum@htp.com.

Die öffentliche Bücherei der Nikolaigemeinde Hiddestorf und Ohlendorf ist in den Ferien geschlossen, also noch bis Montag, 11. Januar, und bietet sonst eine kontaktlose Ausleihe an. Der Onlinekatalog ist im Internet auf www.kirche-hiddestorf.de zu finden. Nutzer können bis zu fünf Bücher, CDs, Spiele, Tonies oder Filme auswählen und per E-Mail an buecherei@kirche-hiddestorf.de bestellen. Die Medien werden während der Öffnungszeiten der Bücherei in Hiddestorf dienstags von 16.30 bis 17.30 Uhr und freitags von 16 bis 17.30 Uhr auf einem Tisch im Foyer des Gemeindezentrums an der Ostertorstraße bereitgestellt. Medien, die in der Zeit von Freitag bis Montag bestellt werden, können am Dienstag abgeholt werden, Bestellungen in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag liegen am Freitag zum Abholen bereit.

Grünabfall: Die Annahmestelle für Grünabfall auf dem Gelände des städtischen Betriebshofs am Hohen Holzweg 15 a in Arnum ist in diesem Jahr nicht mehr geöffnet. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist am Sonnabend, 2. Januar, 9 bis 14 Uhr. Dort wird Grünabfall aus privaten Haushalten in Hemmingen einmal täglich und bis zu einer Menge von etwa einem Kubikmeter angenommen. Der Grünabfall ist über eine Treppe in die Container zu werfen. Besucher dürfen die Treppe nur einzeln betreten. Auf dem gesamten Gelände der Annahmestelle ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die landwirtschaftliche Annahmestelle in Ohlendorf ist in diesem Jahr noch mittwochs am 23. und 30. Dezember von 16 bis 28 Uhr geöffnet und dann wieder am Sonnabend, 2. Januar, von 9 bis 12 Uhr. Die Annahmestelle befindet sich auf dem Gelände am Bruchweg 20 neben der Siloanlage in Ohlendorf.

Gottesdienste: Hier gibt es eine Übersicht: Friedensgemeinde Arnum, Nikolaigemeinde Hiddestorf/Ohlendorf, St.-Vitus-Gemeinde Wilkenburg/Harkenbleck und Trinitatisgemeinde Hemmingen-Westerfeld/Devese.

Größter Markt im Hemminger Stadtgebiet: der Real-Markt in Devese. Quelle: Andreas Zimmer

Lebensmittelmärkte: Die Öffnungszeiten finden Sie hier.

Müll und Wertstoffe werden an Weihnachten früher abgeholt. Die Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) zieht die Tour von Dienstag, 22. Dezember, auf Montag, 20. Dezember, vor und die von Mittwoch, 23. Dezember, am Dienstag. Das setzt sich so fort bis zum Freitag, 25. Dezember, fort. Diese Tour fährt Aha bereits am Donnerstag, 24. Dezember. Zwischen den Feiertagen, also vom 28. bis 31. Dezember, erfolgt die Müllabfuhr regulär. Lediglich an Neujahr, 1. Januar, entfällt die Müllabfuhr und wird am Sonnabend, 2. Januar, nachgeholt. Diese Regelungen beziehen sich auch auf die Abholung der Wertstoffe im Umland der Region Hannover von Remondis. Der Abfallentsorger Aha weist darauf hin, dass die Restmüllsäcke 2020 nur noch bis zum ersten Abholtag im Jahr 2021 gültig sind, also spätestens bis Donnerstag, 14. Januar 2021. Die Wertstoffhöfe, darunter jene in Pattensen ( Ludwig-Erhard-Straße 22) und Ronnenberg ( Empelder Straße, hinter den Kleingärten), bleiben Heiligabend, an den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. Ansonsten sind sie dienstags von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet, von Mittwoch bis Freitag von 9 bis 16 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr.

Senioren- und Pflegestützpunkt: Die Beratungsstelle in Ronnenberg, die unter anderem auch für Hemmingen zuständig ist, bleibt an Heiligabend und Silvester geschlossen. Der Stützpunkt in Ronnenberg, Am Rathaus 14 a, ist sonst – mit Ausnahme der Feiertage – montags bis freitags von 8.15 bis 12 Uhr und montags von 13 bis 16 Uhr unter Telefon (05 11) 70­ 02 01 18 erreichbar. Wegen Corona sind Termine nur nach telefonischer Vereinbarung möglich.

Stadtverwaltung: Das Rathaus in Hemmingen-Westerfeld ist zwischen Heiligabend und Neujahr geschlossen. Weil der 2. Januar auf einen Sonnabend fällt, ist der erste Öffnungstag im neuen Jahr am Montag, 4. Januar.

Noch bis Mittwoch, 23. Dezember, ist das Rathaus nur mit geregeltem Einlass zu betreten. Besucher sollten daher Wartezeiten einkalkulieren. Die Stadt bittet, Anliegen vorrangig telefonisch oder per E-Mail zu klären. Nur wenn ein Besuch im Rathaus unerlässlich ist, sollte ein Termin unter der Rufnummer (05 11) 4 10 30 vereinbart werden. Das Bürgerbüro ist von Montag bis Mittwoch, 21. bis 23. Dezember, von 9 bis 12 Uhr geöffnet und am Montag, 21. Dezember, von 15 bis 18 Uhr.

Ab 4. Januar gelten geänderte Öffnungszeiten. Ins Bürgerbüro können Besucher zu folgenden Zeiten persönlich kommen: montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags von 15 bis 18 Uhr, aber nicht mehr donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Besucher werden einzeln über den Empfang des Rathauses eingelassen. Das gilt auch für die Abteilung Soziales, die montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und montags auch von 15 bis 18 Uhr geöffnet ist. Die Bürger sollen auch im neuen Jahr weiterhin ihre Anliegen vorrangig telefonisch oder per E-Mail klären. Nur wenn ein Besuch im Rathaus unerlässlich ist, sollte ein Termin unter Telefon (05 11) 4 10 30 vereinbart werden. Die Stadt erwägt Besucherlisten zu führen.

Das Bürgerbüro Arnum bleibt geschlossen. Die Verwaltung argumentiert, das Personal werde anderswo in der Stadtverwaltung benötigt.

Das Informationstelefon der Stadt zum Thema Coronavirus ist wochentags außer Feiertage von 8 bis 12 Uhr unter (05 11) 4 10­ 31 06 oder (05 11) 4 10­ 35 55 zu erreichen.

Das Rathaus in Hemmingen-Westerfeld ist zwischen Heiligabend und Neujahr geschlossen. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

VHS: Die Leine-Volkshochschule hat alle Präsenzkurse bis Sonntag, 10. Januar, abgesagt. Das Frühjahrssemester beginnt am 8. Februar. Die Kurse können schon gebucht werden. Die VHS-Geschäftsstelle Hemmingen ist von Montag, 21. Dezember, bis Donnerstag, 7. Januar, geschlossen. Erster Öffnungstag im VHS-Büro am Rathausplatz im neuen Jahr ist am Freitag, 8. Januar, von 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon (05 11) 23­ 11 30.

Weihnachtsbäume: Diese holt der Abfallentsorger Aha in der Zeit von Montag, 11. Januar, bis Freitag, 22. Januar, am Tag der Bioabfall-Entsorgung ab. Dann sind sie abgeschmückt an die Gehwegkante zu legen. Ab einer Länge von anderthalb Metern müssen die Bäume halbiert werden, damit sie in die Müllfahrzeuge passen. Äste sollten zudem gebündelt und Baumstämme nicht dicker als 15 Zentimeter sein. Weihnachtsbäume können auch auf den Wertstoffhöfen und Grüngutannahmestellen entsorgt werden.

Wochenmarkt: Auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld wird der Wochenmarkt in diesem Jahr noch zweimal aufgebaut: donnerstags am 24. und 31. Dezember jeweils von 7 bis 12.30 Uhr.

Von Andreas Zimmer