Hemmingen

Wann lassen sich Grünabfälle entsorgen? Hat die Stadtbücherei in den Ferien sowohl in Hemmingen-Westerfeld als auch in Arnum geöffnet? Wird der Wochenmarkt wie üblich aufgebaut? Hier gibt es eine Übersicht für die Osterferien. Am Freitag, 26. März, ist der letzte Schultag. Die Schule beginnt wieder am Montag, 12. April.

Der bauhof lädt für Sonntag, 28. März, 18 Uhr, in seiner Reihe Blaue Stunde zum Talk mit dem Zauberer Alexander Merk ein. Die Teilnehmer auf der Videoplattform Zoom können ihm Fragen stellen und sich am Gespräch beteiligen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die nächste Blaue Stunde des Hemminger Kulturzentrums ist dann erst wieder am Sonntag, 11. April, 18 Uhr, mit Alix Dudel. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an info@bauhofkultur.de.

Alexander Merk ist am Sonntag, 28. März, Talkgast beim Kulturzentrum bauhof. Quelle: privat

Die Büchereien im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld und in den Räumen am Klapperweg in Arnum sind auch in den Osterferien nach Terminvereinbarung für eine begrenzte Besucherzahl geöffnet: für Hemmingen-Westerfeld unter Telefon (0511) 4103280, E-Mail: buecherei@stadthemmingen.de, und für Arnum unter Telefon (05101) 92777, E-Mail: buecherei-arnum@stadthemmingen.de. Nur die städtische Bücherei in Hemmingen-Westerfeld hat am Donnerstag, 1. April, geschlossen. Darüber hinaus ist in den Osterferien die kontaktlose Ausleihe an folgenden Tagen möglich: in Hemmingen-Westerfeld am Freitag, 26. März, 15 bis 18 Uhr; Montag, 29. März, 15 bis 18 Uhr; Dienstag, 30. März, 15 bis 18 Uhr; Dienstag, 6. April, 15 bis 18 Uhr; Donnerstag, 8. April, 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr; Freitag, 9. April, 15 bis 18 Uhr, sowie in Arnum jeweils von 15 bis 18 Uhr am Montag, 29. März, Mittwoch, 31. März, Donnerstag, 1. April, Mittwoch, 7. April und Donnerstag, 8. April.

Das Büntebad und die städtische Sauna in dem Gebäude in Hemmingen-Westerfeld bleiben wegen Corona bis auf Weiteres geschlossen.

Das Bürgerbüro der Stadt in Arnum bleibt weiterhin wegen Corona geschlossen.

Grünabfälle aus Privathaushalten können Hemminger am Sonnabend, 27. März, von 9 bis 14 Uhr auf dem Betriebshof am Hohen Holzweg 15a in Arnum entsorgen. Am Sonnabend vor Ostern, also am 3. April, ist die Annahmestelle geschlossen. Der nächste Öffnungstag danach ist erst wieder am Sonnabend, 10. April, dann allerdings von 9 bis 17 Uhr.

Osterfeuer im Stadtgebiet fallen wie schon im Jahr zuvor wegen Corona aus.

Monka Schmidt-Rinke stellt noch bis September im Hemminger Rathaus aus. Quelle: Torsten Lippelt

Das Rathaus in Hemmingen-Westerfeld ist am Gründonnerstag, 1. April, wie üblich von 9 bis 12 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet und danach wieder am Donnerstag, 8. April. Außer an Wochenenden und an den Feiertagen ist ein Besuch nach Terminvereinbarung unter Telefon (0511) 41030 möglich. Unter dieser Rufnummer können sich auch Besucher melden, die die laufende Kunstausstellung mit rund 30 Gemälden von Monka Schmidt-Rinke sehen möchten. Der Eintritt ist frei.

Der Wochenmarkt auf dem Rathausplatz ist am Gründonnerstag, 1. April, wie üblich von 7 bis 12.30 Uhr aufgebaut.

Die Jugendpflege der Stadt Hemmingen arbeitet an einem digitalen Ferienprogramm – mehr gibt es hier.

Eine Übersicht der wegen Corona abgesagten Termine in Hemmingen und Hilfsangebote in der Pandemie finden Sie hier.

Von Andreas Zimmer