Ändern sich die Öffnungszeiten im Büntebad in den Weihnachtsferien? Wann werden Weihnachtsbäume abgeholt? Dies und mehr geht aus dem Feiertagswegweiser dieser Zeitung von A bis Z für Hemmingen hervor:

Der bauhof in Hemmingen-Westerfeld hat Weihnachtspause. Am 11. Januar geht es im Kulturzentrum weiter, doch einige Veranstaltungen in den nächsten Wochen sind bereits ausverkauft. Nähere Informationen im Internet gibt es auf bauhofkultur.de.

Die Bücherei der Nikolaikirchengemeinde ist am Freitag, 20. Dezember, von 16 bis 17.30 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Die Rückgabe und das Ausleihen von Medien in den Räumen an der Ostertorstraße 1 in Hiddestorf sind wegen der Ferien dann erst wieder am Dienstag, 7. Januar, von 16.30 bis 17.30 Uhr möglich.

Die Bücherstube der Friedenskirchengemeinde Arnum an der Bockstraße 33 ist von Montag, 23. Dezember, bis Sonntag, 5. Januar, geschlossen. „Wir nutzen die Zeit, um den Bestand zu sichten und die Jahresstatistik auf den Weg zu bringen“, erläutert Leiterin Gesine Meerheimb. Bis zum vierten Advent ist die Bücherstube in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag jeweils von 16 bis 18 Uhr geöffnet und am Sonntag von 12 bis 13 Uhr.

Das Büntebad und die städtische Sauna in Hemmingen-Westerfeld sind, anders als in den Vorjahren, für längere Zeit geschlossen. Das hängt nach Auskunft der Verwaltung damit zusammen, dass das Bad generell montags nicht geöffnet hat. Wegen der Feiertage bleiben dann in diesem Jahr nur noch wenige Öffnungstage. Hinzu kommt: Heiligabend und Silvester hatte das Bad ohnehin nur jeweils drei Stunden geöffnet. Letzter Öffnungstag in diesem Jahr ist also am Sonntag, 22. Dezember, von 9 bis 17.30 Uhr. Die Sauna kann an diesem Tag in der Zeit von 10 bis 17.30 Uhr besucht werden. Der erste Öffnungstag im neuen Jahr ist am Donnerstag, 2. Januar: im Bad von 7 bis 20 Uhr und in der Sauna von 12 bis 21.30 Uhr. Bis 5. Januar sind zwar Weihnachtsferien, aber es gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Die Fahrradwerkstatt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) Hemmingen/ Pattensen öffnet am Dienstag, 17. Dezember, 17.30 bis 19 Uhr, zum letzten Mal in diesem Jahr. Hilfe zur Selbsthilfe bietet der Ortsverband in den Räumen an der Heinrich-Hertz-Straße 23 in Hemmingen-Westerfeld an. Zudem nimmt er in dieser Zeit Fahrradspenden an. Für den Fall, dass jemand seine Radspende nicht selbst vorbeibringen kann, holt der ADFC das Rad auch ab. Dazu ist eine E-Mail an fahrrad-selbsthilfewerkstatt-hemmingen@web.de zu senden. Die Werkstatt ist ab 7. Januar wieder dienstags von 17.30 bis 19 Uhr geöffnet.

Grünabfällekönnen Bürger auf dem städtischen Betriebshof am Hohen Holzweg 15a in Arnum seit Dezember sonnabends nur noch in der Zeit von 9 bis 14 Uhr entsorgen. Die verlängerte Öffnungszeit bis 17 Uhr gilt voraussichtlich ab April wieder. Der Betriebshof befindet sich am Hohen Holzweg 15a in Arnum. Eine weitere Annahmestelle im Stadtgebiet ist am Bruchweg neben der Siloanlage in Ohlendorf. Sie ist – ebenfalls mit Ausnahme von Feiertagen – sonnabends von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Es ist auch möglich, die Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen in Pattensen und Ronnenberg zu entsorgen. Die Einrichtung an der Ludwig-Erhard-Straße 22 in Pattensen ist dienstags von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet sowie mittwochs, donnerstags und freitags von 9 bis 16 und sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Diese Zeiten gelten auch für den Hof an der Empelder Straße hinter den Kleingärten in Ronnenberg.

Christa Grafe (von links), Ines Lex, Heinrich Luchtmann, Thomas Meyer, Reinhard Ludewig, Christel Dames und Dietmar Lex stellen als Künstlergruppe 8+1 im Rathaus Hemmingen ihre Werke aus. Auf dem Foto fehlt Christel Sommer. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Die Kunstausstellung „Radierungen und mehr“ mit mehr als 70 Werken der Künstlergruppe 8+1 im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld ist nur noch bis Montag, 23. Dezember, zu sehen: am Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr und am 23. Dezember von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Radierungen und mehr: Besucher schauen sich die aktuelle Ausstellung im Rathaus an. Quelle: privat

Die Leine-Volkshochschule, Geschäftsstelle Hemmingen, ist am Freitag, 20. Dezember, 9 bis 12 Uhr, zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Erster Öffnungstag im VHS-Büro am Rathausplatz im neuen Jahr ist am Donnerstag, 2. Januar, von 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon (05 11) 23 11 30.

In der Reihe Literaturstunde lädt die Bürgerstiftung Hemmingen für Dienstag, 17. Dezember, zur Weihnachtslesung ein. Sie beginnt um 11 Uhr und dauert ausnahmsweise zwei Stunden. Bei Kaffee, Tee und Keksen wird Weihnachtliches und Winterliches von allen Vorlesern vorgetragen. Der Eintritt ist frei. Danach fällt die Literaturstunde zweimal aus, weil die Termine auf Heiligabend und Silvester fallen. Die erste Literaturstunde im neuen Jahr ist am Dienstag, 7. Januar, von 11 bis 12 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in Hemmingen-Westerfeld.

Restmüll und Wertstoffe werden an den Feiertagen nicht abgeholt. Der Abfallentsorger Aha weist darauf hin, dass die Restmüllsäcke 2019 nur noch bis zum ersten Abholtag im Jahr 2020 gültig sind. Die Wertstoffhöfe, darunter jene in Pattensen und Ronnenberg, bleiben Heiligabend, an den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. Ansonsten sind sie dienstags von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet, von Mittwoch bis Freitag von 9 bis 16 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Tannenbäume holt Aha in der Zeit vom 7. bis 17. Januar am Tag der Bioabfall-Entsorgung ab, in Arnum also am 13. Januar und im restlichen Hemmingen am 7. und 14. Januar.

Der Senioren- und Pflegestützpunktin Ronnenberg, der unter anderem auch für Hemmingen, Laatzen und Pattensen zuständig ist, bleibt am Montag, 23. Dezember, geschlossen. Das teilt die Region Hannover mit. Der Stützpunkt in Ronnenberg, Am Rathaus 14a, ist sonst – mit Ausnahme der Feiertage – montags bis freitags von 8.15 bis 12 Uhr, montags von 13 bis 16 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet sowie nach Vereinbarung unter Telefon (0511) 70 02 01 18.

Die Stadtbüchereiim Rathaus in Hemmingen-Westerfeld und am Klapperweg in Arnum sind in den Weihnachtsferien geschlossen. Die Räume am Klapperweg in Arnum sind somit am Donnerstag, 19. Dezember, 15 bis 18 Uhr, zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet und die Bücherei im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld am Freitag, 20. Dezember, von 15 bis 18 Uhr. Die Ausleihe und Rückgabe von Medien ist dann erst wieder ab Montag, 6. Januar, möglich: in Hemmingen-Westerfeld und in Arnum jeweils von 15 bis 18 Uhr.

Blickpunkt auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld: der Weihnachtsbaum. Quelle: Andreas Zimmer

Die Stadtverwaltung im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld bleibt von Heiligabend bis Neujahr geschlossen. Sie ist also am Montag, 23. Dezember, von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist am Donnerstag, 2. Januar, von 9 bis 12 Uhr.

Der Wochenmarkt auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld wird am Donnerstag, 19. Dezember, von 7.15 bis 12.30 Uhr aufgebaut. Der nächste Wochenmarkt ist dann erst wieder am 2. Januar.

