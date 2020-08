Hemmingen

Die Sommerferien sind zu Ende. Am Donnerstag, 27. August, ist der erste Schultag. Viele Einrichtungen in Hemmingen sind nun wieder geöffnet oder bieten wieder längere Öffnungszeiten an. Ein Überblick.

Die Bücherei der Nikolaikirchengemeinde war in den Sommerferien geschlossen. Die Rückgabe und das Ausleihen von Medien in den Räumen an der Ostertorstraße 1 in Hiddestorf ist erstmals wieder am Freitag, 28. August, von 16 bis 17.30 Uhr möglich.

Anzeige

In der Bücherstube der Friedenskirchengemeinde Arnum an der Bockstraße 33 enden die eingeschränkten Öffnungszeiten wegen der Sommerferien. Ab Donnerstag, 27. August, ist sie wieder montags bis donnerstags von 16 bis 18 Uhr geöffnet und sonntags nach dem Gottesdienst bis 13 Uhr.

Weitere HAZ+ Artikel

Öffnungszeiten von Büntebad und Freibad sowie Strandbad

Das Büntebad und die Sauna in Hemmingen-Westerfeld war in diesem Jahr auch in den Sommerferien geöffnet. Die jährliche Grundreinigung und Reparaturen wurden schon in die Zeit vorgezogen, als das Bad wegen Corona geschlossen war. Wer Bad und Sauna besuchen möchte, muss sich weiterhin vorher telefonisch anmelden. Termine können nur eine Woche im Voraus vereinbart werden. Anmeldungen unter Telefon (0511) 4103461 sind dienstags bis sonnabends von 8 bis 14 Uhr und sonntags von 9 bis 14 Uhr möglich. Die Öffnungszeiten von Bad und Sauna - Montag: geschlossen. Dienstag: 7 bis 8.45 Uhr und 13 bis 18 Uhr. Mittwoch: 7 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr. Donnerstag: 7 bis 8.45 Uhr und 13 bis 18 Uhr. Freitag: 7 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr. Sonnabend und Sonntag: 9 bis 17 Uhr. Das Multifunktionsbecken ist dienstags bis freitags von 14.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Die Saison im Freibad an der Hiddestorfer Straße in Arnum und im Strandbad an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld endet am Sonntag, 6. September. Das Bad in Arnum ist montags von 13 bis 20 Uhr geöffnet, dienstags bis freitags von 6.30 bis 20 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 20 Uhr. Das Strandbad ist montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr geöffnet sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 20 Uhr. Letzter Einlass ist jeweils um 19.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter können sich die Zeiten ändern. Das Wettertelefon für beide Einrichtungen ist unter (05101) 3454 zu erreichen.

Öffnungszeiten von Bücherei und Rathaus

In der Stadtbücherei im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld gelten nun wieder die gewohnten Öffnungszeiten wie vor dem Corona-Lockdown: montags, dienstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Die Räume in Arnum sind wieder montags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Termine sind nach Absprache möglich: in Hemmingen-Westerfeld unter Telefon (0511) 4103280 und in Arnum unter Telefon (05101) 92777.

Das Rathaus in Hemmingen-Westerfeld ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet, montags zudem von 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon (0511) 41030. Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros in Hemmingen-Westerfeld sind montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Das Bürgerbüro in Arnum ist nur dienstags von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Eingeschränkte Zeiten gibt es zurzeit in der Abteilung Soziales, die montags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet ist sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr.

Gutscheine für Restabfallsäcke eintauschen

Wer für Restabfallsäcke für 2020 noch Gutscheine hat, kann diese noch bis Ende dieses Monats in insgesamt etwa 150 Geschäften in der Region Hannover gegen Säcke eintauschen oder danach bis zum Jahresende auf den Wertstoffhöfen, zum Beispiel in Pattensen und Ronnenberg. Restabfallsäcke gibt es im Hemminger Stadtgebiet in Arnum im Ladage-Markt und bei Schreib Gut(h), beide an der B3, in Devese im Real-Markt an der Alfred-Bentz-Straße, in Hemmingen-Westerfeld bei Et Cetera am Rathausplatz und in Wilkenburg in der Bäckerei Schäfer am Steinweg.

Von Andreas Zimmer