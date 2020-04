Hemmingen

Am Montag soll für einige Klassen wieder der Unterricht in der Schule beginnen, doch der Schulelternrat der KGS Hemmingen zeigt sich skeptisch. Es gebe noch zahlreiche Mängel, kritisiert er in einem offenen Brief an die Leitung und die Elternschaft der Carl-Friedrich-Gauß-Schule sowie an den Regionselternrat.

KGS-Leiter Gregor Ceylan betonte im Gespräch mit der HAZ: „Wir werden alle Vorgaben aus dem Ministerium nach unseren besten Möglichkeiten umsetzen.“ Es sei allerdings ein Spagat zwischen den Vorschriften und dem, was zurzeit machbar sei. Ceylan erläuterte, die Schulleitung stehe mit dem Schulelternrat im regelmäßigen Kontakt. Thorsten Langner, Vorsitzender des Schulelternrats und Vorstandsmitglied im Regionselternrat, erläuterte, dass in dem offenen Brief viele Rückmeldungen von Hemminger Eltern eingearbeitet seien.

Hygiene

Das sagen die Eltern: Der Hygiene-Fahrplan komme zu spät. Die Schule dürfe erst wieder geöffnet werden, wenn alle Hygienevorschriften eingehalten werden können. Kompromisse dürfe es nicht geben. Es müsse sichergestellt sein, dass die Abstandsregelungen auf dem Weg zur Schule und zurück eingehalten werden können, eventuell seien mehr Schulbusse einzusetzen.

Das sagt die Schulleitung: Gregor Ceylan nennt als Beispiel, dass die KGS nun häufiger gereinigt werde. Per Elternschreiben und am Montag auch per Durchsage in der Schule werde er unter anderem auf das Einhalten der Abstandsregelung hinweisen.

Notbetreuung

Das sagen die Eltern: Die Notbetreuung solle für alle Kinder von Eltern sein, die nachweisen können, dass sie beruflich darauf angewiesen sind. Erst wenn die Notbetreuung abgedeckt ist und alle Kinder zu Hause oder in der Schule selbstständig arbeiten können, dürfe der Unterricht im Klassenverband beginnen.

Das sagt die Schulleitung: Ceylan erläuterte, bei den neuesten Regelungen zur Notbetreuung handele es sich um eine Empfehlung. Über die Zahl der betreuten Kinder entscheide die KGS. „Im Grunde braucht aber jedes Kind eine Betreuung“, sagte er.

Unterricht

Das sagen die Eltern: Klassenlehrer müssen alle Eltern abfragen, ob diese Unterstützung beim Thema digitaler Unterricht benötigen, aber auch nachfragen, warum beispielsweise ein Kind der Videokonferenz ferngeblieben ist. Prüfungen dürfen nicht verpflichtend und das Schuljahr nicht versetzungsrelevant sein. Der digitale Unterricht soll in die Sommerferien ragen, damit Kinder Versäumtes nachholen können. Dazu ist der Breitbandausbau samt Schulserver und Endgeräte zu beschleunigen.

Das sagt die Schulleitung: Ceylan verweist darauf, dass die Lehrer ihre privaten Telefone und Computer nutzen – ein Punkt, den auch Langner kritisiert, der Diensttelefone und -laptops vermisst. Ceylan zufolge treten die Fachlehrer mehrfach in der Woche mit den Schülern in Kontakt, Klassenlehrer wöchentlich. Eine E-Mail als erster Kontakt reiche nicht aus, sei aber später, wenn dies die Eltern wünschen, möglich. Die Kontaktaufnahme müsse synchron sein, also mit Geräten und Programmen, die die Schüler haben.

Räume

Das sagen die Eltern: Wo kein Homeschooling möglich ist, müsse die Schule Räume anbieten, in denen die Kinder die Aufgaben erledigen können. Hierbei seien Kinder mit Förderbedarf und Kinder mit psychischen Erkrankungen besonders zu unterstützen. „Es gibt Kinder, die jetzt Angst vor der Schule haben“, heißt es in dem Brief.

Das sagt die Schulleitung: Gregor Ceylan sagte, in der KGS fehlen Räume. So gebe es unter anderem nur zwei Computerräume.

Klassenfahrten

Das sagen die Eltern: Ausgaben für Klassenfahrten sollen den Eltern jetzt zurückgezahlt werden.

Das sagt die Schulleitung: Die Schulen sollen noch weitere Entwicklungen abwarten, verweist Ceylan auf Vorgaben aus dem Kultusministerium.

