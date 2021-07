Hiddestorf

Bevor es am Sonntag um 17 Uhr im Kirchgarten der Nikolaikirche losging, hatten die Veranstalter vom Hemminger Kulturzentrum bauhof gebangt, ob das Open-Air-Konzert überhaupt stattfinden kann. „Eigentlich war für 17 Uhr ein Gewitter angesagt“, berichtet bauhof-Vorsitzender Klaus Grupe. „Dann hätten wir die Veranstaltung abbrechen müssen.“ Doch bis auf ein paar Tropfen blieb es trocken. Und für den Fall von leichtem Nieselregen hatte der bauhof auch vorgesorgt. „Wer will, kann sich bei uns einen Regenponcho abholen“, teilte Grupe dem Publikum mit. Doch da sich die Regenwolken schnell wieder verzogen, machte kaum einer davon Gebrauch.

Bis 19 Uhr spielte die Old Virginny Jazzband im beschaulichen Kirchgarten traditionellen Jazz mit etlichen Evergreens und Ohrwürmern. Dabei hatte sie einen „Special Guest“ mit dabei: Sigrun Krüger von dem bekannten Quartett Sistergold begleitete die versierten Jazzmusiker auf dem Saxofon und der Klarinette.

Jazzmusiker sammeln Spenden für Nikolaigemeinde

Es war das erste Konzert, das der bauhof seit dem Lockdown im November 2020 wieder ausgerichtet hat. Mit dem Angebot hat er offenbar genau ins Schwarze getroffen. Denn bereits zwei Wochen vor dem Konzert waren alle 120 Karten ausverkauft. Besucher, die noch am Sonntag auf einen der begehrten Sitzplätze gehofft hatten, verfolgten das Konzert von außerhalb der Kirchhofmauern.

Wie bereits bei ihrem Benefizkonzert im September 2020 sammelten die gestandenen Jazzmusiker auch in diesem Jahr Spenden für die Nikolaigemeinde. Dabei konnte sich das Publikum seine Wunschzugabe aus drei verschiedenen Stücken kaufen. Für jedes Stück wurde ein Hut herumgereicht. Den Song, in dessen Hut am Ende am meisten Geld lag, spielte die Combo schließlich als Zugabe. Dabei kamen insgesamt 279 Euro für das Jazzstück „Ice Cream“ von Chris Barber zusammen.

Das Konzert war das erste einer Reihe von Open-Air-Veranstaltungen, die der bauhof in seiner Reihe „on tour“ für dieses Jahr geplant hat. Der nächste Termin ist am Sonntag, 25. Juli. Dann tritt ab 19 Uhr der bekannte hannoversche Kabarettist Matthias Brodowy mit dem Comedyduo „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ im Park der Sinne auf.

