Die klassische 2CV-Ente war dabei, ebenso ein Triumph TR6 und ein Opel Rekord 1900 L: Beim Oldtimertreffen in Hemmingen-Westerfeld rollten etliche Veteranen der Straße auf den Rathausplatz. Bei durchwachsener Witterung waren es 22 historische Autos. Zum neunten Mal hatte der der Verein HemmingWay dazu eingeladen.

„Bei schönem Wetter haben wir auch schon mehr als 30 Autos gezählt“, sagte Vereinssprecherin Susanne Lange. „Dieses Mal kamen spontan noch viele historische Mopeds und Motorräder gegen Mittag zum Zeigen auf den Rathausplatz.“ Das Motto des Treffens lautete „Je oller, je doller". Das Spektrum reichte vom US-Buick Riviera über den in Bremen gefertigten Borgward Hansa 1100 bis hin zum britischen AC Cobra-Sportwagen und dem eleganten Mercedes-Benz 220 Cabrio.

Auf Rätselfahrt durch die Region

Traditionell begann das Treffen am Vormittag mit einer Ausfahrt der historischen Schätzchen mit einem sogenannten Schatzfatz. Bei dieser Tour durch die Region Hannover wurden am Wegesrand 14 Aufgaben und Fragen zu den Themen Schleusen und Brücken gestellt. Die Teilnehmer mussten zum Beispiel herausfinden, welche Sitzmöglichkeiten es am Strandufer des Döhrener Leinewehrs gibt, an wen das Denkmal vor dem Yachthafen Hannover erinnert und wie viele Kirchtürme von der Brücke des Wasserkraftwerkes Herrenhausen aus zu sehen sind. Aber auch ganz allgemein wurde gefragt, wofür eigentlich Schleusen notwendig sind und ob es eine Alternative zu ihnen gibt.

Beim Zieleinlauf am Rathausplatz war die Zusatzaufgabe, möglichst dicht bis an ein aufgestelltes Warnhütchen heranzufahren, ohne dieses mit der Stoßstange seines Fahrzeuges zu berühren. Ein Zwischenstopp mit Verpflegung war auf der Route ebenfalls mit eingeplant.

Oldtimertreff auf dem Rathausplatz

Nach der Rundfahrt trafen sich die Teilnehmer für ein gemütliches Miteinander auf dem Rathausplatz, wo auch die drei besten Teams geehrt wurden. Dann hatten weitere Oldtimerfans aus Hemmingen und Umgebung Gelegenheit, mit den Besitzern über deren betagte Schätze zu fachsimpeln, Benzingeruch zu schnuppern und unter die Motorhauben zu gucken.

Trotz zeitweiligem Nieselregen gelang es der Band Gooseflesh aus der Region Hannover für gute Stimmung zu sorgen. Sie spielte Partyrock und neue Versionen bekannter Fetenhits. Auf der Trackliste standen beispielsweise die Rolling Stones, Billy Idol, Green Day, Westernhagen, Sportfreunde Stiller und Jan Delay.

Zur Galerie Fachsimpeln ausdrücklich erwünscht: Besitzer von Oldtimern zeigen ihre historischen Fahrzeuge auf dem Rathausplatz.

