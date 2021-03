Hemmingen

5000 Unterschriften hat sie sich als Ziel gesetzt. Diese Zahl hat Saskia Kozlik aus Hemmingen-Westerfeld mit ihrer erst vor zwei Wochen gestarteten Onlinepetition erreicht. Die Unterzeichner fordern, Kindertagesstätten und Schulen in Niedersachsen unabhängig von der Inzidenzzahl zu öffnen. 

5500 Unterschriften sind es mittlerweile geworden. Am Montagmorgen, 22. März, will sie die Petition an Kultusminister Grant Hendrik Tonne abschicken. Kozlik ist selbst Mutter und weiß, wie es zurzeit vielen Eltern ergeht. Ihr Sohn, viereinhalb Jahre alt, sei seit Mitte Dezember nicht mehr im Kindergarten gewesen, sagt sie. Zur Familie mit ihrem Ehemann Bartosch gehört noch ein weiterer Sohn, zweieinhalb Jahre alt. Beide Eltern sind berufstätig. In der Woche kümmert sie sich um die Kinder; am Wochenende, während sie arbeitet, ihr Mann. Doch von Tag zu Tag werde die Betreuung schwerer, sagt Kozlik.

Online-Petition: Kitas und Schulen öffnen

Ihr größerer Sohn besucht die Kita St. Johannes Bosco in Hemmingen-Westerfeld, die unter anderem mit E-Mails in Kontakt mit Eltern und Kinder bleibt. „Doch er vermisst den Kindergarten so sehr. Er möchte auch Schwimmen lernen, aber das geht zurzeit alles nicht.“ Stattdessen basteln die Eltern viel mit ihren Kindern oder unternehmen Ausflüge in den Wald. Und manchmal sei eben Fernsehzeit, schließlich müsse der Haushalt auch gemacht werden. Beim kleineren Sohn haben sich die Eltern einst bewusst gegen die Krippe entschieden. „Diese Exklusivzeit entfällt jetzt.“

In der Onlinepetition heißt es: „Das soziale Leben der Kinder ist fast auf Null herunter gespielt. So geht es nicht weiter. Kinder brauchen Kinder.“ In Niedersachsen sei am 3. März eine Lockerung in Aussicht gestellt worden, die aber in vielen Teilen des Bundeslandes nicht in Kraft treten könne. „Kitas und Schulen öffnen bundesweit im Szenario B, aber nur, wenn eine Inzidenz von unter 100 erreicht ist und diese auch stabil bleibt.“

Öffnungen nicht vom Inzidenzwert abhängig machen

Kozlik nennt als Beispiel: „Liegt der Wert in der Region Hannover drei Tage unter 100, darf mein Sohn in die Kita. Steigt der Wert wieder über 100, muss der Sohn wieder nach Hause.“ Das Hin und Her zehre an den Kräften. „Welch ein Chaos da bei Kindern, Eltern, Erziehern und Lehrern aufkommt , muss man wohl nicht weiter erläutern.“ So könne es nicht weitergehen. Denn: „Kinder brauchen Platz zum Entfalten und zum Lernen.“

Das sehen viele andere Unterzeichner auch so. Eine Frau schreibt: „Mein Vierjähriger ist seit drei Monaten zuhause. Wir sind einfach am Limit, da ich nebenbei noch ein siebenjähriges Homeschool-Kind habe und ein zehn Monate altes Baby.“ Eine andere Frau macht deutlich: „Es ist nicht mehr nachvollziehbar und akzeptabel, dass andere Interessen höhere Prioriät erhalten als Kinder und Familien.“ Bei einem weiteren Kommentar heißt es: „Die Kinder leiden unter Sozialverarmung.“ Und eine andere Frau schreibt: „Eine Einrichtung sollte nur aufgrund eines akuten Falls geschlossen werden.“

Von Andreas Zimmer