Hemmingen/Berlin

Wenn das Publikum nicht zum bauhof kommt, muss der bauhof eben zum Publikum kommen: Zum ersten Mal hat das Kulturzentrum eine Veranstaltung per Videokonferenz angeboten. 77 angemeldete Nutzer waren bei der Onlineshow des Zauberers Alexander Merk am Sonnabendabend dabei. Insgesamt war das Publikum sogar noch deutlich größer, denn vor den heimischen Rechnern hatten es sich viele Pärchen und sogar ganze Familien gemütlich gemacht. Der bauhof schätzt die Anzahl der Zuschauer auf etwa 200.

Zehn Minuten vor Beginn konnten sich die Inhaber der Tickets bereits über die Videoplattform Zoom einwählen. Merk nutzte die Zeit, um die benötigten Funktionen zu erklären und kleinere Probleme zu lösen.

Anzeige

Zur Galerie 77 angemeldete User sowie deren Freunde oder Familien saßen am Sonnabend bei der Magischen Online-Zaubershow mit dem Zauberer Alexander Merk vor den Rechnern. Wir zeigen die schönsten Bilder.

Zauberer überträgt live aus Berlin

Um 19 Uhr schaltete sich Merk dann aus seiner Heimat Berlin auf den Hauptbildschirm – die anderen Teilnehmer waren in kleinen Fenstern am Bildrand zu sehen. Zum Auftakt forderte der Zauberer sein Publikum dazu auf, eingeblendete Symbole – sogenannte Emojis – auf dem Bildschirm zu berühren. Jeder konnte sich eine Zahl zwischen fünf und 15 ausdenken und seine Hand um die selbst festgelegte Zahl der Schritte und in beliebiger Richtung über den Monitor bewegen. Nach und nach verschwanden dann die Emojis, auf denen der Zauberer keinen Finger vermutete. Am Ende blieb dann nur ein einziges Symbol übrig, auf dem offenbar alle mit ihrem Finger gelandet waren.

Alexander Merk verwandelt ein weißes Tuch in seiner Hand in andersfarbige Tücher. Quelle: Screenshot Zoom

Danach verwandelte Merk ein in seiner Hand steckendes weißes Tuch immer wieder in andersfarbige Tücher. Anders als auf der Bühne konnte ihm das Publikum dabei auf dem nahen Monitor direkt auf die Hände schauen. Verblüffend, dass trotzdem niemand herausfand, wie der Trick funktioniert.

Zauberer bezieht Publikum in die Show ein

Zwischenzeitlich trat der Zauberer immer wieder mit einzelnen Zuschauern in Kontakt, die dann auch ihr Mikrofon einschalten durften. Dies hatte seinen besonderen Reiz: Matthias, der mit seinen Eltern im Wohnzimmer saß, sollte sich zum Beispiel ein unsichtbares Kartenspiel vorstellen – und durfte die imaginären Karten nach und nach verbrennen, bis nur eine übrig blieb. Tatsächlich präsentierte Merk am Ende eine Streichholzschachtel, in der eine einzige zerrissene Karte lag – es war die Karo-Dame, die sich Matthias am Anfang des Tricks ausgesucht hatte.

Später verbrannte Merk unter anderem Lotto- zu Geldscheinen („Es sind natürlich immer noch Lottoscheine, die Farbpartikel sind nur anders verteilt“) und spielte eine Art Memory. Dabei durften gleich mehrere Zuschauer verdeckte, mit Symbolen versehene Papierkärtchen den auf dem Tisch liegenden anderen Kärtchen zuordnen. Und tatsächlich – tadaaaa – stimmten die Symbole der vom Publikum bestimmten Kärtchen am Ende mit den auf dem Tisch liegenden überein.

Auf der Innenseite des Pizzakartons sind die Antworten notiert, die die Zuschauer im Laufe der Show gegeben haben. Quelle: Screenshot Zoom

Einen besonders verblüffenden Trick präsentierte Merk zum Abschluss der einstündigen Show. Er bat die Zuschauer, unterschiedliche Speisen zu bestellen. Zwölf Gerichte notierte er auf einer runden Scheibe, die auf der Rückseite mit Zahlen versehen war. Zuschauerin Sabine wählte die Zahl sieben aus, bei der auf der Rückseite das Wort „Pizza“ notiert war. Als Merk schließlich vor den Augen des Publikums seinen Zaubertisch beiseitestellte, befand sich darunter ein Pizzakarton. Und nicht nur das: Auf der Innenseite des Deckels waren sämtliche Antworten notiert, die die Zuschauer im Laufe der Show gegeben hatten. Als Merk am Ende seines Auftritts ein offenbar eingeschaltetes Handy, auf dem zuvor noch ein Film zu sehen war, vor den Augen der Zuschauer in ein Stück Papier verwandelte, war die Illusion perfekt.

Gute Resonanz bei Zauberer und Publikum

Mit dem Verlauf und der Resonanz der ersten interaktiven Show des bauhofs zeigte sich der Vereinsvorsitzende Klaus Grupe sehr zufrieden. „Ich war sehr begeistert, auch von den Gästen“, sagte er. Auch Merk habe sich im Nachgespräch sehr positiv geäußert. „Es hat sich absolut gelohnt, das war ein Abend für die ganze Familie“, meinte Grupe.

Aufgrund der guten Resonanz hat das Kulturzentrum kurzfristig einen weiteren Termin mit Merk angesetzt: Am Sonntag, 14. Februar, können Interessierte die Show noch einmal miterleben. Tickets gibt es in Kürze auf der Internetseite des bauhofs www.bauhofkultur.de.

Von Daniel Junker