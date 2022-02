Arnum

Die Hemminger Ortsverbände der Bündnisgrünen, der FDP und der Partei Die Linke rufen zur gemeinsamen Spendenaktion für die Ukraine auf. Gesucht werden vor allem Medikamente und weiteres medizinisches Material. Gern genommen werden Erste-Hilfe-Kästen. Diese können auch abgelaufen sein, teilen die drei Parteien gemeinsam mit.

Spendenabgabe erfolgt am Freibad Arnum

Hemminger Apotheker werden gebeten zu schauen, ob sie unter anderem Schmerzmittel, Antibiotika, schmerzstillende Medikamente, Bandagen, Schienen und Verbandsmaterial entbehren können. Auch chirurgische Instrumente als Einmalbesteck, Beatmungsmasken, Thermodecken und Traumascheren werden gesucht. Mit letzteren lassen sich Kleidung und andere Fremdkörper aus dem Körper einer verletzten Person entfernen, um Notfallmaßnahmen durchführen zu können. Die Traumaschere kann dicke und raue Materialien wie Stiefel, Leder, Jeans, Sicherheitsgurte und einige Formen von Metall durchtrennen.

Die Spenden werden am Dienstag, 1. März, von 16 bis 18 Uhr vor dem Freibad Arnum entgegengenommen. Organisiert wird die Aktion von der ukrainischen griechisch-katholischen Personalpfarrei St. Wolodymyr in Hannover-Misburg. Die gesammelten Materialien sollen am Mittwoch, 2. März, in die Ukraine transportiert werden. Für den Transport hat der Obi-Markt in Laatzen 60 Umzugskartons gespendet. Das Hemminger Unternehmen Glende Gartenbau unterstützt den Transport der Spenden nach Misburg.

Von Tobias Lehmann