Ein Konzert mit Gute-Laune-Versprechen – dazu lud das Kulturzentrum bauhof Hemmingen am Freitagabend ins Forum der KGS ein. Garant dafür war das erstmals im bauhof auftretende Trio Pasquale Aleardi & Die Phonauten. Und in der Tat erlebten die 80 Gäste unter 2G-plus-Regeln, zu denen das Tragen von FFP2-Masken auch am Platz zählte, einen schwungvoll-fröhlichen Abend.

Im Mittelpunkt standen Soul-, Pop- und Funkklänge, meist deutschsprachige Eigenkompositionen. In einer gekonnten Melange aus Charts, Chansons und Musikkabarett spielten sich Aleardi – als Schauspieler auch vielen bekannt als Kommissar Dupin der in der Bretagne angesiedelten Krimiserie – sowie die Phonauten Jörg Hamers und Marc Leymann gekonnt mit Wortwitz und zahlreichen Instrumenten die Bälle zu. Zum Einsatz kamen akustische und elektrische Gitarren, aber auch immer wieder eine Melodica, eine mittels Blasen in einen Luftschlauch und Spielen über eine Klaviatur zum Klingen gebrachte Harmonika.

Mit Nasenflöten: Zuhörer musizieren mit

Aleardi, Schweizer mit italo-griechischen Wurzeln, wusste sein Publikum dabei immer wieder mit einzubeziehen. Mit einigen im Forum verteilten Nasenflöten konnten sich die Zuhörer beim Titel „Onkel Doktor“ einbringen. Und Zuschauerin Kirsten aus der ersten Reihe musste das Trio gleich mehrfach unterstützen – war es beim Mitsingen eines Liedes, dem Verteilen von Süßigkeiten oder als Stichwortgeberin für ein Lied, bei dem es dann unter anderem um ihr letztes Reiseziel Usedom ging.

Mit Coverversionen von Stretchs „Why Did You Do It“, James Browns „Sexmachine“ sowie kurz angespielten Klassikern wie Adriano Celentanos „Azzurro“ und „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens brachten die Musiker ihr Publikum auch immer wieder zum Mitklatschen und Mitsingen. „Kultur muss stattfinden, wir halten durch“, gab der bauhof-Vorsitzende Klaus Grupe den Gästen am Ende des mehr als zweistündigen Konzert mit auf den Heimweg.

Am Mittwoch, 19. Januar, folgt ab 20 Uhr die audiovisuelle Multivisionsshow „Bunt – Bunter – Kolumbien“ von Deveser Fotografen im bauhof, Dorfstraße 53. Der Eintritt kostet 12 Euro. Am Freitag, 21. Januar, gastiert ab 20 Uhr Olaf Bossi mit dem Comedy-&-Kabarettprogramm „Endlich Minimalist“ in der KGS. Karten kosten 24 Euro, ermäßigt 20 Euro.

