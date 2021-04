Wilkenburg/Harkenbleck

Die Vakanz ist vorüber, die St.-Vitus-Kirchengemeinde hat wieder eine Pastorin. Die 38-jährige promovierte Theologin Damaris Grimmsmann hat die Nachfolge von Pastorin Harriet Maczewski angetreten. Diese war zuvor elf Jahre lang in St. Vitus und wechselte Anfang des Jahres zur Timotheusgemeinde in Hannover.

Mit einer halben Stelle ist Grimmsmann jetzt die erste Ansprechpartnerin für die etwa 900 evangelischen Gemeindemitglieder in Wilkenburg und Harkenbleck. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem zwei Gottesdienste im Monat, die Arbeit mit Senioren und Kindern, der Konfirmationsunterricht sowie Taufen, Hochzeiten und Beisetzungen.

Konzerte in Wilkenburg: Termine verschoben

Die Wilkenburger Kirche ist aber auch über die Stadtgrenze Hemmingens hinaus als Konzertkirche bekannt. Ein Team von Helfern kümmert sich um die vielen Anfragen von Künstlern, dort auftreten zu können. Konzerte soll es wieder geben, sobald es die Pandemie zulässt. Einige bereits für 2020 geplante Termine wurden auf dieses Jahr verschoben. Grimmsmann sagt, da sie Geige spiele und viel in Chören gesungen habe, liege ihr die Kirchenmusik am Herzen.

Superintendent Andreas Brummer (links) segnet die neue Pastorin Damaris Grimmsmann (Zweite von links) beim Einführungsgottesdienst. Quelle: Privat

Wegen Corona durfte auch der einstündige Einführungsgottesdienst nur im Freien vor der Kirche und nur in kleinem Kreis gefeiert werden. „Es war nieselig und furchtbar kalt. Aber es gab viele warme Worte“, sagt sie. Superintendent Andreas Brummer segnete sie vor ihrer ersten Predigt.

Michael Grimmsmann arbeitet im Landeskirchenamt

Grimmsmann wurde 1983 in Plauen/Sachsen geboren. Sie studierte in Göttingen und für ein halbes Jahr an der Princeton University in New Jersey/USA. Nach ihrem Vikariat zog sie mit Ehemann Michael Grimmsmann, der ebenfalls Pastor ist und mit dem sie gern Wohnwagentouren unternimmt, nach Ueffeln bei Bramsche ins Osnabrücker Land. „Sechseinhalb Jahre waren wir dort als Pastoren aktiv“, sagt Damaris Grimmsmann. „Mit einer Tochter sind wir damals hingezogen, mit nunmehr drei Töchtern sind wir jetzt von dort weggegangen.“ Gründe für den Umzug waren eine frei werdende Stelle im Landeskirchenamt für ihren Ehemann und die halbe Stelle in St. Vitus.

Pastorin Damaris Grimmsmann hält beim Einführungsgottesdienst in Wilkenburg ihre erste Predigt. Quelle: Privat

Nun wohnt die gesamte Familie in der Dienstwohnung über dem Gemeindebüro in Wilkenburg mit Blick auf das nahe gelegene Storchennest und die Kirche. Von dieser ist Damaris Grimmsmann auch optisch beeindruckt. „Sie ist ganz großartig und sieht etwas aus wie eine Burg. Man spürt hier die Geschichte dieses Ortes“, schwärmt sie. „Durchbetete Räume“ nennt die Pastorin diese Ausstrahlung.

Kirche in der Corona-Krise: Ideen sind gefragt

„Vor allem Corona hat wie unter einem Brennglas gezeigt: Kirche muss bei den Menschen sein“, sagt Grimmsmann. Da seien kreative Ideen zum Präsenzzeigen gefordert: von Kindergottesdienstbriefen und Gottesdiensten an einer Leine bis hin zu ihrer Osterfunken-Videobotschaft im Internet. „Was brauchen wir hier – was braucht ihr hier?“, müsse die Fragestellung in der Gemeinde sein, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Zu den weiteren Ideen zählen monatlich regelmäßige Sprechstunden der Pastorin in Harkenbleck.

„Es ist schön, mal wieder eine Gemeinde zu sehen – und irgendwann in Gesprächen wieder mehr als nur ein halbes Gesicht hinter einer Maske“, blickt sie voraus auf ihren nächsten Gottesdienst. Diesen leitet sie am Sonntag, 2. Mai, um 11 Uhr in der St.-Vitus-Kirche. Bis dahin sind wechselnde Prädikantinnen aktiv.

Die Teilnehmer des Einführungsgottesdienstes sind Pastor Richard Gnügge (von links), Kirchenvorsteherin Ingeborg Hatje, Pastor Siebo Schott als Vakanzvertreter, Pastorin Damaris Grimmsmann, Superintendent Andreas Brummer, Janne Steinmetz und Pastorin Wiebke Vielhauer (Waake/Göttingen). Quelle: privat

Freude bereiten Grimmsmann die zahlreichen Glückwünsche und Geschenke zur Amtseinführung. So überreichte der Kirchenvorstand einen Präsentkorb. „Eine Nachbarin hat sogar extra einen Apfelkuchen gebacken. Das hat mich begeistert, wie offen und nett wir hier von allen aufgenommen worden sind in dieser Umbruch- und Coronazeit.“ Grimmsmanns Fazit: „Unser Gefühl ist: Hier ist gut sein.“

Von Torsten Lippelt