Hemmingen

Im Wilkenburger Pfarrhaus haben sich jetzt die Umzugskartons gestapelt. Denn Pastorin Harriet Maczewski (48) verlässt die rund 1000 Mitglieder zählende St.-Vitus-Kirchengemeinde, zu der auch Harkenbleck gehört. In der ersten Januarwoche ist sie mit ihrer Familie in die evangelische Timotheusgemeinde in Hannover-Waldheim/ Waldhausen gezogen. Im August 2009 trat Maczewksi, die aus Nordstemmen (Landkreis Hildesheim) stammt, ihren Dienst in St. Vitus an. Zuvor war sie sechs Jahre lang Schulpastorin an der Berufsschule für Metall- und Elektrotechnik in Hannover und wohnte in Hemmingen-Westerfeld. Maczewski wird am Sonntag, 17. Januar, in einem Gottesdienst mit Superintendent Andreas Brummer in der St.-Vitus-Kirche verabschiedet. Wegen des Corona-Lockdowns sind nur geladene Gäste im engsten Kreis erlaubt. Redakteur Andreas Zimmer sprach mit ihr in der St.-Vitus-Kirche über den besonderen Hemminger Spirit und weitere schöne Momente in ihrer Amtszeit, aber auch über einen sehr traurigen Fall.

Sie waren elf Jahre in St. Vitus. Wie ist Ihnen zumute?

Anzeige

Ich freue mich, dass etwas Neues beginnt, aber ich bin auch traurig. Mit dem jahrhundertealten Gotteshaus, dem Kirchhof und der Natur gleich nebenan hat Wilkenburg ein besonders schönes Ensemble. Aber mir hat eine Dame geschrieben: „Man muss auch Neues wagen.“ Das fand ich treffend.

Inwiefern?

Ein Wechsel ist auch gut für eine Gemeinde. Jemand Neues spricht wieder ganz andere Leute an. Ich gehe ja nicht, weil ich muss, sondern weil ich kann. Die Stelle in Hannover ist eine volle, die in St. Vitus nur eine halbe.

Wird es eine Vakanz geben?

Ja, meine Nachfolgerin Damaris Grimmsmann beginnt ihren Dienst am Ostersonntag, 4. April. Bis dahin werden Gottesdienste in Wilkenburg nur an jedem zweiten Sonntag gefeiert. In der Harkenblecker Kapelle darf zurzeit wegen Corona sowieso nichts stattfinden. Pastor Siebo Schott aus Barsinghausen macht die Vertretung. Um die Konfirmanden kümmern sich Regionaldiakonin Jana Thiel und Pastor Richard Gnügge aus Hiddestorf.

Gibt es etwas, an das Sie sich besonders gern erinnern?

Die 875-Jahr-Feier im Jahr 2015 mit den vielen schönen Veranstaltungen fast das ganze Jahr durch und einem großen Fest mit Bischofsbesuch.

Hoher Besuch beim Festgottesdiest im Jahr 2015: Pastorin Harriet Maczewski (von links) mit Landesbischof Ralf Meister, Superintendent Detlef Brandes und Bürgermeister Claus Schacht. Lippelt Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Gab es auch etwas, was Sie traurig stimmte?

Nicht direkt traurig, aber manches Angebot hat nicht so funktioniert wie gedacht. Doch auch als Kirche muss man immer wieder etwas ausprobieren, sonst gibt es nie etwas Neues. Traurig war der Tod eines jungen Mädchens im Arnumer Freibad im Jahr 2016. Ich war zu dem Zeitpunkt privat dort zum Schwimmen und habe, weil ich auch Notfallseelsorgerin im Kirchenkreis bin und die Familie kenne, mich dann um die Menschen dort gekümmert.

Wird es nach Ihrem Weggang weiterhin Konzerte in der St.-Vitus-Kirche geben?

Ja, die Akustik in der Kirche ist eine besondere. Es hat sich ein Team gefunden, das sich um die vielen Anfragen von Künstlern, hier auftreten zu können, kümmert. Einige bereits für 2020 geplante Termine haben wir auf 2021 verschoben. Corona war ein Einschnitt.

Musik spielt in dieser Gemeinde eine große Rolle – das kommt nicht von ungefähr.

Es ist für manchen der Zugang zur Religion. Mit den Gospel-Workshops zum Beispiel erreichen wir Menschen, die nicht unbedingt kirchlich sind.

Pastorin Harriet Maczewski bei ihrem Amtsantritt im August 2009 in ihrem neuen Büro mit Blick auf die St. Vitus-Kirche in Wilkenburg. Schwier Quelle: Stephan Schwier (Archiv)

Bei Ihrem Dienstantritt haben sie gesagt, dass Sie einen Schwerpunkt auf die Familienarbeit legen wollen. Ist das gelungen?

Ich denke ja. Wir haben die Familiengottesdienste ausgebaut. Aus dem Kindergospelchor vor zehn Jahren ist ein Jugendgospelchor geworden. Und in den erwähnten Gospel-Workshops arbeiten wir generationenübergreifend.

Sie waren auch zweite stellvertretende Superintendentin im Kirchenkreis, der von Laatzen über Pattensen bis nach Springe reicht.

Ja, aber ich war eher im Hintergrund tätig. Etwa ein Jahr lang bis zum Herbst 2020 hatte ich eine Viertelstelle mehr, das war während der Vakanz des Superintendenten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Welchen Stellenwert hat die evangelische Kirche im Stadtgebiet von Hemmingen?

Sie hat ihren festen Platz und ist eingebunden in das sehr gute Miteinander von Stadt, Politik, Feuerwehr und anderen Verbänden und Institutionen. Ich nenne das mal den Hemminger Spirit. Beim Neujahrsempfang der Stadt zum Beispiel spricht immer ein Seelsorger ein Grußwort. Das ist nicht überall so.

Und wie sehen Sie die Zukunft der evangelischen Kirche in Hemmingen?

Die Gemeinden werden noch enger zusammenarbeiten, schon allein aus Spargründen. Aber das bietet Chancen, wenn zum Beispiel jeder nach seinen Stärken tätig ist. Corona wird da einiges beschleunigen. Zurzeit sind wir als Dorfpastoren jeder für alles zuständig.

Wegen Corona ab nach draußen: Erster Weihnachtsgottesdienst mit Pastorin Harriet Maczewski unter freiem Himmel vor der St.-Vitus-Kirche in Wilkenburg. Quelle: St.-Vitus-Kirchengemeinde

St. Vitus ist die einzige Gemeinde im Stadtgebiet mit einem Instagram-Kanal. War der Videogottesdienst im ersten Corona-Lockdown Ihr erster in Ihrer Amtszeit?

Ja, und nicht nur das. Wegen Corona gab es Himmelfahrt den ersten Open-Air-Gottesdienst in der jüngeren Geschichte der Gemeinde. Wir haben den Kirchhof neu für uns entdeckt. Auch der Weihnachtsgottesdienst musste draußen und in kleinerer Runde gefeiert werden, aber die Kirche war professionell illuminiert und ich hatte das Gefühl, in den 30 Minuten waren alle konzentriert bei der Sache.

Gottesdienst im Stehen: Wegen Corona gab es 2020 den ersten Weihnachtsgottesdienst unter freiem Himmel vor der St.-Vitus-Kirche in Wilkenburg. Quelle: St.-Vitus-Kirchengemeinde

Nun beginnen Sie Ihren Dienst während der Pandemie in einer Gemeinde, zu der auch eine Kindertagesstätte gehört, und im Gebiet der Gemeinde liegt ein Pflegeheim für psychisch Kranke. Ist es nicht schwierig, so Kontakte aufzubauen?

Die Corona-Situation wird ja nun hoffentlich bald mit jedem Tag besser.

Bleiben Sie Hemmingen weiter verbunden?

Aber natürlich. Wir wohnen seit 2002 hier. Mein Sohn ist mittlerweile ausgezogen, aber meine beiden Töchter werden auch weiterhin die KGS Hemmingen besuchen.

Wir befinden uns kurz nach dem Jahreswechsel. Manche sagen, 2020 könne man wegen Corona vergessen.

Wenn ich das höre, denke ich: nein. Für manche Branchen ist es schlimm, keine Frage. Aber zum Vergessen ist dieses Jahr bestimmt nicht, sondern zum Erinnern. Auch für Jugendliche zum Beispiel ist es eine wichtige Erfahrung: Wir durchleben eine Krise, und wir bewältigen sie.

Von Andreas Zimmer