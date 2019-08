Hemmingen/Pattensen

Der Ortsverband Hemmingen/ Pattensen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) schließt sich der Sommer-Fahrradtour von Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) an. Dazu sind auch andere interessierte Radfahrer eingeladen. Treffpunkt ist am Mittwoch, 14. August, um 14 Uhr vor dem Rathaus in Hemmingen-Westerfeld. Von dort geht es zunächst zum S-Bahnhof in Misburg/Anderten, wo Jagau mit seiner rund 25 Kilometer langen Tour beginnen wird.

Tour führt zum Mausoleum in Hemmingen

Die geplante Strecke führt dann über den Kronsberg zur Freien Martinsschule in Laatzen Grasdorf und schließlich zum Mausoleum des Grafen Carl von Alten in Hemmingen. Anschließend soll der Tag im Strandbad in Hemmingen-Westerfeld ausklingen. Unterwegs wird es die Möglichkeit geben, mit Jagau ins Gespräch zu kommen und unter anderem auf Verbesserungsmöglichkeiten im Radverkehr aufmerksam zu machen.

Feierabend-Radtour entfällt

Eine Anmeldung für die ADFC-Tour ist nicht nötig. Die Teilnahme ist kostenlos. Die sonst immer am Mittwoch angebotene ADFC-Feierabend-Radtour entfällt an dem Tag.

Lesen Sie weitere Bericht über den ADFC:

ADFC stimmt Kritik an Radwegen zu

ADFC spricht sich für gleichberechtigten Verkehrsraum aus

Von Tobias Lehmann