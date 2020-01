Was ein Lotto-Gewinner und seine Familie alles erleben können, bietet die Bergbühne aus Springe-Lüdersen bei Vorstellungen am Freitag, 10. Januar, in der Aula der KGS Pattensen dar und am Freitag, 17. Januar, in der Aula der Wäldchenschule in Hemmingen-Arnum. Die Komödie „Die Königs im Glück“ beginnt jeweils um 20 Uhr.