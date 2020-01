Hemmingen/Pattensen

Die Bergbühne Lüdersen kommt nach Pattensen und Hemmingen. Was ein Lotto-Gewinner und seine Familie alles erleben können, zeigen die Laiendarsteller bei ihren Vorstellungen in der Aula der KGS in Pattensen am Freitag, 10. Januar, und in der Aula der Wäldchenschule Arnum am Freitag, 17. Januar. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Aufgeführt wird die Komödie „Die Königs im Glück“ von Jürgen Seifert.

In dem Stück, in dem Regisseur André Delekat erstmalig allein Regie führt, geht in einer Familie alles seinen gewohnten Weg – bis Opa Klaus das Internet entdeckt, sich als Hacker versucht und im Lotto gewinnt. Premiere feierte die Bergbühne mit ihrem Stück im Oktober 2019 in der Bergdorfhalle in Lüdersen.

Hier gibt es Karten für die Bergbühne

Karten für die Aufführung in Pattensen gibt es beim Spielmann- und Fanfarencorps im Clubheim an der Hofstraße 8 in Pattensen: dienstags und freitags von 19.30 bis 22 Uhr, Telefon (05101) 6107, sowie in der Bücherecke an der Dammstraße 2 in Pattensen. Karten für die Aufführung in Arnum sind im Schreibwarengeschäft Schreib Gut(h)an der Göttinger Straße 62 in Arnum erhältlich.

Von Stephanie Zerm