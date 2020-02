Der DRK-Ortsverein Arnum lädt für Dienstag, 4. Februar, zur Blutspende ein. Die Aktion beginnt um 15 Uhr in der Wäldchenschule am Klapperweg 18 und endet um 19 Uhr. Dies ist möglich, weil am Dienstag noch Ferien sind.

Die Spender erwartet als Dankeschön und zur Stärkung ein von ehrenamtlich aktiven DRK-Mitgliedern angebotenes Büfett. „Wir rechnen fest mit dem inzwischen dann 19.000. Blutspender bei uns“, sagte die Koordinatorin der Blutspendetermine Gisela Gieseke.

Der nächste Termin im Hemminger Stadtgebiet ist am Mittwoch, 4. März, in Hemmingen-Westerfeld. Die Aktion in der KGS an der Hohen Bünte läuft von 15.30 bis 19 Uhr.

Blutspendetermine des DRK in Stadtgebiet von Pattensen sind am Freitag, 21. Februar, von 16 bis 19.30 Uhr im DRK-Kindergarten am Karl-Simrock-Weg 7 in Hüpede sowie am Freitag, 6. März, von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Grundschule Schulenburg an der Gartenstraße 2. Ein weiterer ist in Pattensen-Mitte vorgesehen für Mittwoch, 11. März, von 16 bis 19.30 Uhr im Rathaus am Rathausplatz 1. li