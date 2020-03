Hemmingen/Pattensen/Laatzen

Der im 17. Jahrhundert lebende Mathematiker Blaise Pascal fasste die aktuelle Problematik bereits in einem Satz zusammen: „Das ganze Unglück der Menschen rührt daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen.“ Diesen Satz zitieren die Bürgermeister Claus Schacht aus Hemmingen, Ramona Schumann aus Pattensen und Jürgen Köhne aus Laatzen in ihrem gemeinsamen Appell zum Umgang mit dem Coronavirus.

„Es kommt auf jeden an“

„Es kommt auf uns alle an, jede Einzelne und jeden Einzelnen. Gemeinsam können wir die Verbreitung des Virus verlangsamen“, heißt es in dem Statement. Es gehe jetzt darum, die Verbreitung des Virus möglichst zu verlangsamen, um besonders Menschen aus Risikogruppen zu schützen und so auch Mediziner zu entlasten. „Seien wir solidarisch! Wenn wir nicht im Park grillen und keine Privatparty veranstalten, verschaffen wir dem medizinischen Fachpersonal ein wenig Spielraum und können so Leben retten“, führen die drei Bürgermeister aus.

Schacht, Schumann und Köhne bitten vor allem um drei Punkte: „Folgen Sie den Anordnungen der Behörden. Informieren Sie sich über den aktuellen Sachstand. Halten Sie sich an die Hygieneempfehlungen.“ Zudem appellieren sie an jeden, hilfsbedürftige Nachbarn zu unterstützen und bei Bedarf etwas für sie vom Einkauf mitzubringen.

Flexible Lösungen sind gefragt

Die Stadtverwaltungen setzen die von Bund und Land vorgegebenen Einschränkungen bereits um, versichern die Verwaltungschefs. Gleichzeitig werde nach flexiblen Lösungen gesucht, um die Bürger zu unterstützen. Alle drei Kommunen informieren über die aktuelle Lage auf ihren Internetseiten. „Je schneller wir alle uns entsprechend der Schutzvorgaben verhalten, desto kürzer werden sie sein und wir können wieder zur Normalität zurückkehren. Wir haben es selbst in der Hand, jede und jeder einzelne von uns“, schließen die Bürgermeister ihren Appell.

