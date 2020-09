Hemmingen/Pattensen

Der Bürgerverein Devese befürwortet eine mögliche Stadtbahnverlängerung über Arnum bis Pattensen-Mitte. Wie der Arbeitskreis Ortsentwicklung mitteilt, erhofft er sich davon, dass weniger Verkehr auch durch Devese fließt.

Die Stadtbahn sei die „beste Möglichkeit“, um Pendler und Kunden, die zum Einkaufen gehen, dazu zu bewegen, das Auto stehen zu lassen und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. „Alle diese Umsteiger fahren dann nicht mehr auf der B 3-neu, folglich nimmt die Belastung in Devese ab“, argumentiert der Arbeitskreis, der auch die „wirtschaftliche Logik“ des Streckenbaus hervorhebt. Schließlich habe Pattensen-Mitte mit fast 8900 die höchste Einwohnerzahl. Arnum als größter Hemminger Stadtteil hat fast 7500 Einwohner. Die Stadtbahn hält auch in Hemmingen-Westerfeld, wo etwa 7300 Einwohner leben. Das Einzugsgebiet an den jeweiligen Haltestellen sei natürlich größer.

Bürgerverein : Stadtbahn in Nahverkehrsplan aufnehmen

Der Arbeitskreis weist darauf hin, dass schon vor Jahrzehnten eine Grobplanung der Strecke erstellt worden sei. Nun sei es nicht nur Zeit, die Stadtbahnverlängerung in den Nahverkehrsplan aufzunehmen, sondern modellhaft durch Administrationsabbau das Planverfahren zu verkürzen.

Die Region Hannover prüft bereits, ob eine Stadtbahnverlängerung nach Arnum wirtschaftlich ist. Seit Jahren forderte die Stadt Hemmingen dies, doch die Region lehnte sie stets ab – nicht wirtschaftlich genug, hieß es. Doch nun die Wende, nachdem laut Region „die Bewertungen etwas aufgeweicht worden sind“. Ab Ende 2023, so der Plan, wird die Stadtbahn bis nach Hemmingen-Westerfeld fahren. Die vorbereitenden Arbeiten entlang der B 3 laufen.

Nahverkehrsplan der Region gilt für fünf Jahre

Der neue Nahverkehrsplan der Region gilt für fünf Jahre. Die Stadt Hemmingen muss ihre Stellungnahme bis zum 1. Oktober abgeben. Der Ratsbeschluss dazu ist für den 24. September vorgesehen. Der Hemminger Fachausschuss befürwortet eine Stadtbahn nach Arnum. Im Fachausschuss in Pattensen fordern die Politiker die entsprechende Verlängerung nach Pattensen.

Von Andreas Zimmer