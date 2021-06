Hemmingen/Pattensen

Es sind nur Restarbeiten, aber auch diese benötigen ihre Zeit. Auf der neuen B3 ist am vergangenen Wochenende auf einem Teilstück zwischen Hemmingen und Pattensen jeweils eine Fahrspur in jede Richtung gesperrt worden. Hier sollen am Fahrbahnrand unter anderem neue Schilder aufgestellt werden. Dafür müssen auch Schotter und Schutzplanken ausgetauscht und neu gesetzt werden. Laut Zeitplan sollen die Arbeiten spätestens Anfang August abgeschlossen sein.

Straßenbaubehörde will früher fertig werden

„Wir wollen aber gern früher fertig werden“, sagt Ulrich Schmidt-Kania von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Wenn alles optimal laufe, könne das Vorhaben in zwei Wochen erledigt sein. Abhängig sei dies jedoch von verschiedenen Faktoren, so zum Beispiel davon, wie schnell die entstehenden Abfallprodukte aus Schotter und Teer bei den Deponien entsorgt werden könnten. Dort seien pro Tag nur bestimmte Mengen zur Ablagerung zugelassen.

Lesen Sie auch B3 Ortsumgehung – Nachrichten und Informationen im Überblick

Für die Restarbeiten liegt laut Schmidt-Kania nun eine Genehmigung vor. Im Detail werden an der Fahrbahn in Richtung Süden zwischen der Fußgängerbrücke Pattenser Feldweg und der Ampeleinmündung auf die alte B3 nach Arnum sowie an der Fahrbahn von Pattensen in Richtung Norden zwischen der Brücke nach Reden/Harkenbleck und der Ampeleinmündung nach Arnum neue Tafeln gesetzt. Diese verweisen darauf, dass sich die Fahrbahn in wenigen Hundert Metern von zwei Spuren auf eine reduziert. Zwar gibt es bereits Hinweisschilder dieser Art, doch sie gehören noch zum alten Bestand.

Provisorien werden entfernt

Um für die neuen Tafeln eine bessere Standfestigkeit zu gewährleisten, muss teilweise das Bankett, also der Untergrund samt Schotter, ausgetauscht werden. Auch bedarf es an einigen Stellen neuer Schutzplanken. „Daher wurde bereits in beiden Fahrtrichtungen jeweils eine Fahrspur für die Arbeiten gesperrt“, sagt Schmidt-Kania. Zu diesen gehöre außerdem der Rückbau von provisorischen Keilvorrichtungen, die als Wasserablauf zum Schutz der Seitenräume eingebaut worden waren. Weil aber bereits eine Vegetationsperiode verstrichen und der Schotter nun mit Grasbüscheln durchwachsen sei, würden die Keile nicht weiter benötigt.

Nach dem Abschluss der Restarbeiten an der Fahrbahn der neuen B3 steht für die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auch schon das nächste Projekt an. „Als letztes wird die alte Ihmebrücke zwischen Hemmingen und Ricklingen abgerissen“, kündigt Schmidt-Kania an. Ende Juli oder Anfang August soll es losgehen. Im Zeitplan sind dafür Arbeiten bis Ende November vorgesehen. „Aber auch hier wollen wir früher fertig werden.“

Von Sarah Istrefaj