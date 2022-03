Hemmingen/Pattensen

Die Region Hannover will beim Ausbau von Windenergie auf das Tempo drücken. Ziel ist es, bis 2035 ausschließlich klimaneutral erzeugten Strom zu nutzen. Dazu wird laut Regionspräsident Steffen Krach die fünffache Menge an Windenergie benötigt. Daher will die Region nun zusätzliche Flächen für Windkraftanlagen ausweisen und hat auch drei Flächen in Hemmingen und Pattensen unter die Lupe genommen. Doch auf allen sogenannten Potentialflächen gibt es Konflikte mit dem Artenschutz.

Das Gebiet „Pattensen-Hiddestorf“ liegt in der Feldmark zwischen Hüpede, Hiddestorf und Arnum und erstreckt sich bogenförmig um Pattensen. Ein Großteil der 384 Hektar umfassenden Fläche, so groß wie mehr als 530 Fußballfelder, gehört zu Pattensen, ein kleinerer Teil im Nordwesten zu Hemmingen. Auf der Fläche befinden sich bereits neun Windenergieanlagen: fünf davon stehen auf Hemminger Gebiet und vier auf Pattenser.

Artenschutz erschwert Neubau von Windrädern

Weitere Windräder können dort allerdings nicht ohne weiteres gebaut werden. Das Problem: Zwei Rotmilanhorste grenzen an die Fläche, die regelmäßig von den streng geschützten Vögeln überflogen wird. Außerdem wird das Gebiet von zahlreichen Gastvögeln wie Silber- und Steppenmöwen, Kibitzen und Fledermäusen genutzt.

Auf einer weiteren zweigeteilten 244 Hektar großen Fläche westlich von Schulenburg, so groß wie fast 340 Fußballfelder, befinden sich ebenfalls bereits neun Windkraftanlagen, die westlich und östlich der B3 stehen und zu Pattensen gehören. Auch dort gibt es einen Konflikt mit dem Artenschutz, da Bruten von Rotmilan und Rohrweihen nachgewiesen werden konnten.

Die dritte mögliche Fläche „Pattensen-Süd“ liegt südöstlich von Pattensen, umfasst etwa 245 Hektar, ist damit so groß wie 340 Fußballfelder und folgt dem bogenförmigen Verlauf der B3. Doch auch dort wurde ein landesweit bedeutsamer Lebensraum des Rotmilans nachgewiesen. Außerdem brütet dort regelmäßig ein Fischadlerpaar. Hinzu kommen Gastvögel wie Kiebitz, Mornellenregenpfeifer, Goldregenpfeifer, Bläss- und Saatgans, die den Bereich westlich der K513 und südlich der B3 regelmäßig nutzen. Mehrere Fledermausarten leben außerdem im angrenzenden Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Leineaue zwischen Hannover und Ruthe“.

Flächen sind nur unter Vorbehalt für Windkraftanlagen nutzbar

Wegen der Konflikte mit dem Artenschutz will die Region alle drei Gebiete nicht als Vorranggebiet für Windkraftanlagen ausweisen. Stattdessen sollen sie als sogenannte Vorbehaltsgebiete für die Windenergienutzung festgelegt werden. Das bedeutet, dass sie nicht zwangsläufig für den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden müssen, eine spätere Nutzung dafür aber nicht komplett ausgeschlossen ist.

Doch auch das ist zumindest für zwei der Flächen in Pattensen eher unwahrscheinlich. Denn die Stadt hat bereits im Januar in ihrem Flächennutzungsplan festgelegt, dass lediglich auf einem 153 Hektar großen Vorranggebiet auf der Fläche „Pattensen-Süd“ künftig Windkraftanlagen errichtet werden sollen. Ihre Areale in den Flächen „Pattensen-Hiddestorf“ und „Schulenburg“ hat die Stadt als „Flächen für Landwirtschaft“ ausgezeichnet, wo keine neuen Windräder aufgestellt werden dürfen. Die dort stehenden Anlagen erhalten allerdings Bestandsschutz, müssen aber entfernt werden, wenn sie abgängig oder nicht mehr wirtschaftlich sind.

Am Dienstag, 15. März, 17 Uhr, diskutiert der Ausschuss für Regionalplanung der Region Hannover in einer öffentlichen Sitzung als Videokonferenz über die Änderung des Raumordnungsprogramms. Am Dienstag, 22. März, tagt der Regionsausschuss vertraulich. Anschließend sollen die Pläne im Regionshaus öffentlich ausgelegt werden.