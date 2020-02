Hemmingen/Pattensen/Ricklingen

„Faszination Improvisation“ lautet der Titel eines Konzertes in der St.-Augustinus-Kirche, bei dem der Kirchenmusiker Thomas Lennartz auf ganz besondere Weise auf die Wünsche des Publikums eingehen wird. Am Sonntag, 23. Februar, können die Besucher musikalische Lieder und Themen vorschlagen, über die der Professor der Musikhochschule Leipzig und frühere Absolvent der Musikschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) in verschiedenen Stilen auf der Lobback-Orgel improvisieren wird – und zwar ohne weitere Vorlage von Noten. Ein Thema könnte zum Beispiel der 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens sein.

Zur katholischen St.-Augustinus-Gemeinde gehören Hemmingen, Pattensen und Ricklingen. Damit die Zuhörer beim Konzert das Spiel auf den Tasten beobachten können, wird eine Videoübertragung vom Spieltisch der Orgel in den Kirchenraum eingerichtet. Beginn ist um 17 Uhr in dem Gotteshaus an der Göttinger Chaussee 145 in Ricklingen.

Reihe zum 90-jährigen Bestehen der Kirchengemeinde

Thomas Lennartz wurde 1971 in Hannover geboren. Er studierte neben der HMTMH auch in Köln und Leipzig. Zudem nahm er in den Jahren 2001 und 2002 Unterricht im Fach Orgelimprovisation am Conservatoire de Paris. Seit September 2014 ist Lennartz Professor für Orgelimprovisation und Liturgisches Orgelspiel an der Hochschule für Musik und Theater „ Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig. Darüber hinaus ist er Direktor des dortigen Kirchenmusikalischen Instituts.

Das Konzert gehört zu einer Reihe zum 90-jährigen Bestehen der Kirchengemeinde St. Augustinus und zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Zu einem späteren Zeitpunkt werden Professor Arvid Gast ( Musikhochschule Lübeck und Titularorganist von St. Jakobi in Lübeck), Dekanatskantor Alexander Kuhlo (Orgel) und Marit Kuhlo (Sopran) aus Stuttgart sowie Professor Martin Schmeding (Hochschule für Musik und Theater, Leipzig) in der Kirche spielen.

Talk am Turm mit Peter Sutor

Vor dem Konzert am 23. Februar lädt die Gemeinde ab 16.45 Uhr zum Talk am Turm ein. Zu Gast ist Peter Sutor, der über das Thema Kirche der Zukunft sprechen wird. Sutor ist Vorsitzender der Katholischen Erwachsenenbildung Hannover.

Die Gemeinde weist darauf hin, dass das Parken vor der St.-Augustinus-Kirche aufgrund des Stadtbahnbaus auf der Göttinger Chaussee nicht mehr möglich ist. Es wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmitteln zu nutzen. Die Stadtbahnen der Linien 3 und 7 halten an der Wallensteinstraße. Dort stoppen auch die aus Hemmingen kommenden Busse. Die Haltestelle ist etwa 100 Meter von der St.-Augustinus-Kirche entfernt.

Lesen Sie auch

St.-Augustinus-Gemeinde feiert 30-jähriges Bestehen ihrer Konzertreihe

Katholiken der St.-Augustinus-Gemeinde wählen ihren Kirchenvorstand

St.-Augustinus-Gemeinde sammelt Ideen für die Zukunft

Weitere Veranstaltungstipps gibt es auf haz.de/ hemmingen

Von Daniel Junker