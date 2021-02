Hemmingen/Pattensen

Die heftigen Schneefälle haben am Sonntag auch in Hemmingen und Pattensen für weiße Landschaften gesorgt. Während viele das Wetter für Spaziergänge nutzten, bereiteten die verschneiten Straßen den Verkehrsbetrieben große Probleme. Am Nachmittag gaben Üstra und Regiobus bekannt, dass der Busverkehr im gesamten Regionsgebiet ruht. Auch der Stadtbahnverkehr ist teilweise eingeschränkt. Die Schulen werden am Montag geschlossen bleiben. Wie die Region Hannover bekannt gab, falle der Präsenzunterricht komplett aus. Das Homeschooling bleibe von der Regelung unberührt. Die Polizei meldete am Sonntag keine Unfälle oder besonderen Einsätze aufgrund der Witterung.

Von Johannes Dorndorf