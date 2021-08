Hemmingen/Pattensen/Laatzen/Springe

Konzerte, Lesungen und Andachten: Der Kirchenkreis Laatzen-Springe bietet am kommenden Wochenende erstmals „Kulturveranstaltungen auf der Picknickdecke“ an. Ursprünglich standen Mitmach-Events an. Doch aufgrund der Pandemie habe sich diese Planung nun verändert, sei dadurch aber nicht weniger attraktiv, sagt Martina Soßdorf vom Kirchenkreis, zu dem auch Hemmingen und Pattensen gehören.

Das Zelt-Kultur-Camp beginnt am Sonnabend, 7. August, um 14.30 Uhr an der St.-Lucas-Kirche in Pattensen mit einer Andacht. Im Anschluss tritt Fräulein Rose mit Unterhaltung und Schlagern der 50er- und 60er-Jahre auf. „Sie packt die Badehose ein, zieht den gewagten Itsi-Bitsi-Strandbikini unter und reist ins Land, wo die Zitronen blühen“, heißt es in der Ankündigung.

Liebt die Musik der Fünfzigerjahre: Inge Schäkel aus Hemmingen in ihrer Rolle als Fräulein Rose. Quelle: privat

Nach einer Lesung von Henner Schuhrk um 16.45 Uhr geht es um 18.30 Uhr mit dem Abendprogramm weiter. Dann tritt die Band „Catch me back“ mit bekannten Rockklassikern auf. Picknickdecken sind mitzubringen, Speisen und Getränke können vor Ort erworben werden. Der Gottesdienst am Sonntag, 8. August, in der Reihe Sommerkirche beginnt um 10 Uhr.

Zelt-Kultur-Camps in Pattensen und Wilkenburg

Am darauffolgenden Wochenende geht es in der St.-Vitus-Gemeinde in Wilkenburg weiter. Das Programm am Freitag, 13. August, beginnt um 18.30 Uhr mit einer Andacht. Eine Stunde später geht es mit Fräulein Rose weiter. Außerdem startet um 21.15 Uhr eine Nachtwanderung zum Mausoleum von Alten in Hemmingen-Westerfeld.

Das Programm am Sonnabend beginnt um 15.30 Uhr mit neuen und alten Rockballaden von Tobits und Lilli K. Engelhardt. Gegen 17 Uhr können Interessierte sich im Bibelerzählzelt treffen. Zuletzt gibt es, wie schon in Pattensen, mit „Catch me Back“ jede Menge Rockklassiker zu hören. Ein Regionalgottesdienst wird am Sonntag, 15. August, um 11 Uhr gefeiert.

Die Nachtwanderung führt von Wilkenburg aus zum Mausoleum. Quelle: Torsten Lippelt

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Besucher in Wilkenburg sich selbst mit Speisen und Getränken versorgen müssen. Außerdem gelten bei beiden Zelt-Kultur-Camps die üblichen Corona-Hygienevorschriften. Die Teilnahme ist kostenlos. Bis zu 250 Menschen finden Platz, und es gibt die Möglichkeiten, sich über die Luca-App oder mit Stift und Papier zu registrieren.

Von Janna Silinger