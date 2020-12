Hemmingen-Westerfeld

Mehr Platz für die Carl-Friedrich-Gauß-Schule: Im Jahr 2024 soll der KGS-Neubau an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld fertig sein. Das dreistöckige Gebäude, so der Plan, entsteht am Campus auf einem Teil des heutigen Parkplatzes. Bevor die Stadt das Projekt angehen kann, muss sie erst den Bebauungsplan Schulzentrum Hohe Bünte ändern. Der Entwurf liegt noch bis einschließlich Montag, 21. Dezember, öffentlich aus. Jeder kann Kritik und Anregungen zu dem 20-Millionen-Euro-Projekt äußern.

Für den Neubau soll die frühere Hausmeisterwohnung abgerissen werden, die heute die Musikschule nutzt. Das neue KGS-Gebäude wird wegen der steigenden Schülerzahl benötigt. Die Stadt muss für das Vorhaben einen Ausgleich schaffen. Dies soll, nicht weit von der KGS entfernt, auf einer Fläche südlich des Strandbads an der Hohen Bünte geschehen, die der Stadt bereits gehört.

Anzeige

Planentwurf für KGS-Neubau liegt öffentlich im Rathaus aus

Das Plangebiet umfasst circa 1,7 Hektar, ist also etwa so groß wie zweieinhalb Fußballfelder. Es wird im Norden durch den Sportplatz begrenzt und im Westen von der Hohen Bünte sowie im Süden unter anderem von der Berliner Straße und im Osten vom Büntesee.

Die Unterlagen sind im Fachbereich Bau und Umwelt im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld einzusehen: am Donnerstag und Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr, am Montag von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon (0511) 4103269 oder 4103112. Die Unterlagen können zudem im Internet auf www.stadthemmingen.de eingesehen werden. Auf dieser Seite sind auch Stellungnahmen möglich.

Von Andreas Zimmer