Harkenbleck

Ende dieses Jahres sollen die Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus in Harkenbleck beginnen. Es wird abgerissen und auf dem Gelände ein neues Gebäude als Anbau an den vorhandenen Komplex errichtet. Davon profitiert auch der dortige Kindergarten.

Das Planungsbüro Schäfer Krause Schulz aus Hannover hat die Entwürfe am Montagabend im Feuerschutzausschuss vorgestellt. Das sind die wichtigsten Punkte:

Der Zeitplan: Im März soll der Bauantrag gestellt werden. Nach den Ausschreibungen im Sommer werde das Gebäude im Oktober abgerissen, sagte Architekt Herwig Krause. Baustart wäre im November. Bei einem milden Winter sei der Neubau im Herbst 2021 fertig.

Die Problematik: Abriss und Neubau sind nicht ganz einfach, denn zu dem verwinkelten Gebäudekomplex an der Straße Hallerskamp gehören auch der Kindergarten und die Mehrzweckhalle, die unter anderem der Sportverein nutzt. Auf dem Grundstück sind zudem zwölf Parkplätze vorgeschrieben, damit Feuerwehrleute im Einsatzfall ihre Autos dort abstellen können. Die Planer haben das unter anderem damit gelöst, dass die Stadt eine erst vor etwa vier Jahren barrierefrei umgebaute Bushaltestelle abreißt und eine neue versetzt errichtet. Damit wäre auf dem Grundstück mehr Platz gewonnen. Die Kosten hierfür beziffert die Verwaltung auf 100.000 Euro. Für die Parkplätze soll eine große Birke gefällt werden.

Für den Umbau des Gerätehauses in Harkenbleck soll dieses Buswartehäuschen weichen. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Der Anlass: Die Feuerwehr hat in dem Gebäude aus dem Jahr 1976 durch die breiter gewordenen Fahrzeuge zu wenig Platz. Außerdem fehlen Umkleiden für beide Geschlechter.

In der Fahrzeughalle ist es zu eng geworden. Hinten sind die Spinde zu sehen. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Die Kosten:Der Ausschuss hat sich einstimmig für die mit etwa 1,9 Millionen Euro teurere Variante entschieden, die auch mit der Ortsfeuerwehr abgestimmt ist. Der circa 35 Meter lange eingeschossige Holzbau mit Gründach und Fotovoltaikanlage geht beim Energiestandard über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Die Stadt hofft, jährlich mindestens 1500 Euro an Energiekosten zu sparen. Die günstigere Variante, ein Massivbau mit Kiesdach, hätte immer noch etwa 1,7 Millionen Euro gekostet. Eines haben beide Varianten gemeinsam: Beide Gebäude altern etwa gleich schnell, sagten die Planer.

Die Architektur: Die Fahrzeughalle mit roten Toren bekommt viel Glas – sowohl zur Straße Hallerskamp hin als auch nach hinten zum Grundstück. Damit soll der Neubau auf dem kleinen Gelände „transparent und hell wirken“, erläuterte Krause. Die Fahrzeughalle erhält ein Satteldach so wie andere Häuser in der Nachbarschaft. „Das passt am besten zu dem Dorf.“ Die Planer haben es geschafft, dass der Neubau 22 Quadratmeter größer geworden ist als das bisherige Gebäude. Vom Ausschuss gab es dafür Lob. „Das ist alles kreativ gedacht“, sagte die Vorsitzende Anette Wnendt.

Die Kita:Der Kindergarten bekommt nun seinen eigenen Bereich. Zurzeit nutzt dieser einen Schulungsraum der Feuerwehr als Schlafraum. Diesen Raum wird der Kindergarten übernehmen, wenn das neue Gerätehaus fertig ist. 25.000 Euro sind nun für ein Gutachten notwendig, weil beispielsweise durch den Neubau des Gerätehauses der Brandschutz in der Mehrzweckhalle und im Kindergarten angepasst werden muss. Der Neubau wird mit der Halle verbunden sein.

Der Schulungsraum der Feuerwehr, hier bei einer Sitzung des Feuerschutzausschusses, wird auch vom Kindergarten genutzt. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Die Einsatzbereitschaft:Sie muss auch während der Bauarbeiten gewährleistet sein. Die beiden Feuerwehrfahrzeuge sollen woanders abgestellt werden, zum Beispiel in einer Scheune. Das ist schwieriger als erwartet. „Dort gelten dieselben Anforderungen wie im Gerätehaus“, erläuterte Fachbereichsleiter Sven Bertram und nannte die Beleuchtung und Entwässerung als Beispiele. Möglicherweise seien die Harkenblecker Fahrzeuge in benachbarten Gerätehäusern unterzubringen.

Die nächsten Termine:Der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss befasst sich am 13. Februar mit dem Bauvorhaben. Das letzte Wort hat der Rat, der am 20. Februar in öffentlicher Sitzung zusammenkommt.

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer